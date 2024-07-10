Türkiye ve Irak Ortak Daimi Komite Toplantısında Su İşbirliği Geliştirildi

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(ANKARA) - Irak ile su alanında iş birliğinin geliştirilmesini teminen kurulan Ortak Daimi Komite'nin ikinci toplantısı Bağdat'ta yapıldı. Olumlu bir havada geçen toplantıda, suyun verimli kullanılması için iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi sınamalar dikkate alınarak, ortak bir vizyon ve yol haritası belirlenmesi konusunda ilave adımlar atıldı.

Irak ile su alanında iş birliğinin geliştirilmesini teminen, Ağustos 2023'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'ı ziyaretinde kurulan Ortak Daimi Komite'nin ikinci toplantısı 1 Temmuz'da Irak'ın ev sahipliğinde Bağdat'ta yapıldı. İlk toplantısı Kasım 2023'te Ankara'da yapılan toplantının ikincisine, her iki ülkenin ilgili Bakanlıklarının temsilcileri katıldı.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, olumlu bir havada geçen toplantıda, suyun verimli kullanılması için iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi sınamalar dikkate alınarak, ortak bir vizyon ve yol haritası belirlenmesi konusunda ilave adımlar atıldı. Toplantıda, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri karşısında suyun sürdürülebilir kullanımı için atık suların yeniden kullanımı, barajlardaki buharlaşmanın azaltılması, tarımda su verimliliğinin artırılması gibi konularda ortak projeler geliştirilmesi, Habur Nehri'nde ortak akım gözlem istasyonunun işlevsel hale getirilmesi başta olmak üzere pek çok konunun ele alındığı belirtildi. Yetkili, "Bilimsel ve akılcı bir perspektifte ilerleyerek verimli sonuçlar elde etmek için ülkemiz kararlılık ve tam iradeye sahiptir. Bu konuda kazanılan olumlu ivmenin somut projelerle taçlandırılması gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde su stresi çeken ülkeler arasında yer almasının beklendiği belirtilerek, "Bu nedenle ulusal su verimliliği seferberliğimizi başlattık. Kuraklık dönemlerinde dahi barajlarımızın suyu düzenlemesiyle mansaba doğal akışın üzerinde su bırakabildik. Bu, su konusuna insani perspektiften yaklaştığımız ve komşularımızı mağdur etmeme anlayışımızın bir tezahürüdür" denildi. Su konusundaki iş birliğine verilen öneme dikkat çekilirken, Türkiye'nin konuyu komşularıyla bir işbirliği aracı olarak değerlendirdiği kaydedildi.

"Ortak Daimi Komite'nin çalışmalarına önem veriyoruz"

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için uygun ulusal entegre havza yönetimi stratejilerinin hayata geçirilmesine duyulan ihtiyaca vurgu yapan yetkili, "Söz konusu stratejilerin uygulanması ise kıyıdaş ülkelerin ilgili kurumları arasında verimli koordinasyonun sağlanmasını gerektiriyor. Bu itibarla, akılcı ve bilimsel temelde, ortak çıkarları göz önüne alarak su alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen kurulan Ortak Daimi Komite'nin çalışmalarına önem veriyoruz. Kıyıdaş ülkeler olarak sınır aşan sularla ilgili meselelerin üstesinden ancak birlikte, akılcı ve bilimsel temelde işbirliğiyle gelebileceğimize inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.