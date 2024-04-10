Türkiye ve Katar, Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Ticari İlişkileri Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ile onay süreçleri sonuçlanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile gelecek döneme ilişkin ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.
Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve karşılıklı Ramazan Bayramı tebriklerini ilettiklerini ifade etti.
Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:
"Katarlı muhatabım ile onay süreçlerini sonuçlandırdığımız Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile önümüzdeki dönemde ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerimizi daha da derinleştirmek üzere mutabık kaldık. Türkiye-Katar işbirliğinin ülkelerimizin yanı sıra bölgemizin refahına yapacağı katkıya olan inancımız tamdır."
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
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