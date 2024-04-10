Türkiye ve Katar, Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Ticari İlişkileri Değerlendirdi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ile onay süreçleri sonuçlanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile gelecek döneme ilişkin ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve karşılıklı Ramazan Bayramı tebriklerini ilettiklerini ifade etti.

Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Katarlı muhatabım ile onay süreçlerini sonuçlandırdığımız Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile önümüzdeki dönemde ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerimizi daha da derinleştirmek üzere mutabık kaldık. Türkiye-Katar işbirliğinin ülkelerimizin yanı sıra bölgemizin refahına yapacağı katkıya olan inancımız tamdır."