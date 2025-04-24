Türkiye ve Kazakistan'dan Para Takası Anlaşması

TCMB'nin açıklamasına göre, anlaşma Washington 'da TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından imzalandı. Anlaşma, iki ülke merkez bankaları arasında en fazla 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi tutarında yerel para birimi takasına olanak sağlayacak. Geçerlilik süresi 3 olan anlaşma, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecek.

TCMB'nin yaptığı açıklamada, "swap anlaşmasının, para takası yoluyla finanse edilen ticaret mutabakatıyla iki ülke arasındaki ticareti ve mali işbirliğini artırmayı hedeflediği" vurgulanırken, "anlaşmanın iki merkez bankası arasındaki bağları daha da güçlendireceğinin öngörüldüğü" belirtildi.