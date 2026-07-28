Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Eğitiminde İşbirliği - Son Dakika
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Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Eğitiminde İşbirliği

Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Eğitiminde İşbirliği
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TİKA'nın desteğiyle Kazakistan'da düzenlenen uluslararası programda Türk ve Kazak öğretmenler eğitim aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Astana Valiliği Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen uluslararası eğitim programında, Türk ve Kazak öğretmenler bir araya geldi.

Bir haftalık eğitim programı, sertifika takdim töreniyle sona erdi.

TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen bir haftalık eğitim programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığından görevlendirilen 6 uzman, Kazakistan genelinde görev yapan 120 öğretmene çeşitli konularda ders verdi.

Öğretmenler, söz konusu derslerde çağdaş öğretim yaklaşımlarını teorik bilgiler ve uygulamalı etkinliklerle pekiştirme fırsatı buldu.

Programın son gününde, "Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Modellerine Giriş" eğitimine katılan öğretmenler, eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak kendi derslerine yönelik özgün öğrenme senaryoları hazırlarken, aynı zamanda düzenlenen proje sergisinde söz konusu çalışmalarını tanıttı ve kendi aralarında deneyim ve fikir alışverişinde bulunma imkanı elde etti.

Sertifika takdim töreninde konuşan TİKA Astana Program Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, eğitim alanındaki işbirliğinin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluk ve ortak tarih, eğitim alanındaki işbirliklerimizle her geçen gün daha da güçlenmektedir. TİKA olarak bilgi ve tecrübe paylaşımını esas alan bu tür eğitim programlarını önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan bu çalışmaların, eğitim kalitesinin artırılmasına ve iki ülke arasında sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğitim alanındaki ortak projelerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Eğitiminde İşbirliği - Son Dakika

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