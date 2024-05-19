Türkiye ve Libya arasında yatırım işbirliği görüşmeleri yapıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi ve Libya Sanayi ve Maden Bakanlığı Vekili Mustafa es-Semu ile "yatırım işbirliği" konusunu görüştü.

Libya Sanayi ve Maden Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, 20-21 Mayıs'ta yapılması planlanan Birinci Libya Uluslararası Sanayi ve Teknoloji Konferansı'na katılmak için Trablus'a geldi.

Yapılan görüşmede taraflar; sanayi, teknoloji ve madencilik alanlarında deneyim alışverişinin önemini vurguladı.

Libya Sanayi ve Maden Bakanlığı Vekili Semu, Türkiye'nin sanayide sahip olduğu yetenek ve tecrübeden övgüyle söz ederek, madencilik ve sanayi bölgeleri konularında Türkiye ile yatırım işbirliğinin önemine değindi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan da Libya'da yatırım çalışması yapma isteklerini ifade etti.