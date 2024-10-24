Türkiye ve Macaristan'dan Adalet İşbirliği - Son Dakika
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Türkiye ve Macaristan'dan Adalet İşbirliği

Türkiye ve Macaristan, adli konularda işbirliğini güçlendiren mutabakat zaptı imzaladı.

24.10.2024 16:21
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Türkiye ile Macaristan Adalet Bakanlıkları arasında, hukuki ve adli konularda işbirliğini teşvik amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile Türkiye Macaristan Adalet Bakanlıkları Arasında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Zapta göre, iki ülke, suçla mücadele için iş birliğini güçlendirme ve geliştirmenin önemini kabul ederek, anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda, katılımcı iki ülke, hukuki konularda bilgi değişimi, mevzuatın sadeleştirilmesi ve idari yüklerin azaltılması amacıyla daha iyi yasaların yapılması yoluyla rekabetçiliğin teşvik edilmesi konularında çalışmalar yapacak.

Türkiye ile Macaristan, yargı sistemlerinin dijitalleştirilmesi alanında bilgi ve deneyim alışverişinin ve stratejik düzeyde işbirliğinin sağlanması, bilgi teknolojileri ve yapay zekanın adalet sistemlerine entegrasyonuna yönelik politika önceliklerinin ve stratejik yaklaşımların tartışılması ile yararlı diğer hukuki ve adli konularda da işbirliğini teşvik edecek.

Mutabakat zaptı hükümlerinin uygulanması açısından katılımcı ülkeler, somut iş birliği programları hazırlayacak, iş birliği sorunlarının çözümü, iş birliği programlarının geliştirilmesi ve uygulanan programların özetlenmesi amacıyla uzman ve çalışma grupları kuracak.

Katılımcı ülkeler, her iki devletin adli işbirliği konusundaki merkezi makamları arasında doğrudan irtibat koşullarını oluşturacak, bu amaçla irtibat kişisi olarak birer uzman görevlendirecek.

Türkiye ile Macaristan, belirli aralıklarla ikili istişare toplantıları düzenleyecek, toplantılar, her iki katılımcı tarafından önceden belirlenen bir tarihte ve yılda bir kez Ankara'da veya Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, karşılıklı yararları bulunan konularda, bilimsel konferanslar, eğitim seminerleri ve çalışma toplantıları organize edecek, karşılıklı yararları bulunan konularda araştırma yapmak üzere uzman değişimini teşvik edecek.

Zaptın uygulanması açısından katılımcılar birbirleriyle doğrudan iletişim kuracak, ülkeler arasındaki iş birliği belirlenen birimlerce koordine edilecek.

Kaynak: AA

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