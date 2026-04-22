Türkiye ve Malezya Savunma İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Türkiye ve Malezya Savunma İşbirliği Gelişiyor

22.04.2026 19:09
TUSAŞ, Türkiye ve Malezya arasındaki işbirliğini derinleştiren bir konferans düzenledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin yalnızca savunma sanayisi işbirliğiyle sınırlı olmadığını, bu bağın karşılıklı güvene dayalı, özel bir ortaklık niteliği taşıdığını söyledi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, TUSAŞ ev sahipliğinde "Geleceğin Havacılık Ekosisteminde Türkiye Malezya İşbirliği Konferansı" başlıklı konferans düzenlendi.

Çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte Malezya Savunma Bakanlığı, Malezya Sanayi-Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu (MIGHT), Malezya Havacılık ve Uzay Sanayi Kuruluşu'nun (NAICO Malaysia) yanı sıra yatırım ve sanayi kuruluşları, savunma ve havacılık sektörünün önde gelen şirketleri, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından paydaşlar bir araya geldi.

Konferansın ana gündem maddesini, Türkiye ile Malezya arasındaki savunma ve havacılık işbirliğinin derinleştirilmesi, TUSAŞ'ın Malezya'daki faaliyetleri, geleceğe yönelik hedefleri oluşturdu.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin yalnızca savunma sanayisi işbirliğiyle sınırlı olmadığını, bu bağın karşılıklı güvene dayalı, özel bir ortaklık niteliği taşıdığını söyledi.

Demiroğlu, Malezya'ya yönelik yatırımların yalnızca ihracat değil aynı zamanda ortak teknoloji geliştirmek ve bu teknolojileri hayata geçirmek amacı taşıdığını ifade etti.

TUSAŞ'ın üretim kapasitesi, ürün portföyü ve mühendislik kabiliyetleriyle küresel ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğuna işaret eden Demiroğlu, bu birikimin ortak projeler üzerinden Malezya ile paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye ve Malezya'nın havacılık alanında işbirliği potansiyeli ele alındı

Konferans kapsamında düzenlenen panele, TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, MIGHT Genel Müdürü ve Üst Düzey Yöneticisi Rushdi Abdul Rahim, NAICO Malaysia Üst Düzey Yöneticisi Shamsul Kamar Abu Samah ve TUSAŞ Malezya Yönetim Kurulu Üyesi ve Malezya Bilimler Akademisi Başkanı Dr. Mohd Azzman Shariffadeen konuşmacı olarak katıldı.

MIGHT Genel Müdürü Rahim, Malezya'nın harekete geçmek için her daim hazırda beklediğini ve TUSAŞ sayesinde "istekli bir ortağa" sahip olduklarını belirtti.

NAICO Malaysia Üst Düzey Yöneticisi Samah, geliştirmek istedikleri ürünler olduğunu vurgulayarak teknoloji, tedarik zinciri ve insan sermayesi anlamında yapılabilecek işbirliklerine dikkati çekti.

TUSAŞ Malezya Yönetim Kurulu Üyesi ve Malezya Bilimler Akademisi Başkanı Shariffadeen de geleneksel savaşın yerini siber saldırıların, dezenformasyonun, sosyal medya manipülasyonunun, propagandanın ve etki operasyonlarının aldığına işaret etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve Malezya Savunma İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

19:15
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Türkiye ve Malezya Savunma İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
