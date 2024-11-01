Türkiye ve Senegal'den Önemli Anlaşmalar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ??????? Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını temenni etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacak olan "Türkiye-Senegal İş Forumu"na katıldıklarını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dün, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Diomaye'nin huzurlarında Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin Mutabakat Protokolü'nün, iş insanlarımız için büyük fırsatlar barındırdığına inanıyorum. Bugün imzalanan anlaşmaların da hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2023 yılında 454 milyon dolara ulaşan ikili ticaret hacmimizi, orta vadede 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz."

İş insanlarının foruma gösterdiği yoğun ilginin, Türkiye ve Senegal vatandaşlarının refahını artırmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve bölgenin istikrarını desteklemek açısından memnuniyet verici olduğunu kaydeden Yılmaz, bu vesileyle, Senegalli firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

Türkiye-Senegal İş Forumu'nun hayırlı ve bereketli sonuçlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, forumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta DEİK olmak üzere tüm kurumlara ve firmalara teşekkür etti.