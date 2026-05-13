Türkiye ve Suriye'de Yerel İşbirliği Gelişiyor

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman es-Seheyen ile yerel düzeyde işbirliği imkanlarının artırılması ve çeşitli alanlarda destek mekanizmalarının geliştirilmesini ele aldı.

Ziyaret kapsamında Yılmaz ve beraberindeki heyet, Hama kentinin simgelerinden olan tarihi su değirmenini ziyaret etti.

Heyet ayrıca Azem Sarayı'nı, Tavafire Mahallesi'nde bulunan tarihi Nuri Camii'ni ve Hama şehrine hakim konumdaki Zeynelabidin Dağı'nı gezdi.

"Şehirlerin kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyoruz"

Büyükelçi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin farklı illerinde altyapı ve belediyecilik alanında ciddi eksiklikler bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin tecrübelerini yerel yönetimlerle paylaşarak şehirlerin kalkınmasına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, kentlerin sorunlarını yerinde görmek ve çözüm yolları üzerinde çalışmak amacıyla saha ziyaretleri yaptıklarını vurguladı.

Yılmaz, "Bugün Hama'yı ziyaret ettik. Suriye'nin büyük şehirlerinde, valiliklerinde çok ciddi altyapı ve belediyecilik sorunları var. Biz hem yerinde bu şehirleri ziyaret ederek, sorunlarını dinlemek istiyoruz hem de bunlara ülkemizin imkanları nispetinde nasıl destek verebiliriz, bunları tartmaya, bunları ölçmeye çalışıyoruz." dedi.

Daha önce Şam Kırsalı ili ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında bir işbirliği oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, Hama ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında da benzer bir model üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Yılmaz, "Bugün de benzer bir işbirliğinin Hama ile Kocaeli arasında, böyle bir işbirliği kurulması için çalışmalarımızı yürüttük. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Suriye'de belediyecilik alanında ciddi ihtiyaçlar var"

Suriye'de özellikle belediyecilik alanında ciddi ihtiyaçlar bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, eksikliklerin yalnızca altyapı ve maddi imkanlarla sınırlı olmadığını belirtti.

Yılmaz, "Buradaki illerde, bizim anladığımız anlamdaki belediyecilik konusunda gerçekten çok ciddi eksiklikler var. Bunların bir boyutu altyapı, bir boyutu maddi imkanlar, bir boyutu hizmetler ama en önemli boyutlarından bir tanesi de eğitim meselesi. Yani işin nasıl yapılacağı konusunda bir yöntem ihtiyacı olduğu çok belli oluyor." diye konuştu.

Yılmaz, "Türkiye'de biliyorsunuz belediyecilik konusunda dünyada en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Bu konuda çok ciddi tecrübeleri var. Biz bu şehirleri eşleştirerek aslında Türkiye'deki bu birikimi Şam'a taşıyarak veya Suriye'ye taşıyarak, çeşitli şehirlere taşıyarak bu şehirlerin hızlı kalkınmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, "Bunların içeriğinde itfaiyecilik örgütlenmesinden tutun, tarımsal desteğe çevre temizliğinden tutun, su arıtmaya kadar neredeyse bütün belediyecilik hizmetlerinin çerçevesi var. O anlamda hem bu işleri yapacak kişilerin yetiştirilmesi hem özel uzmanlık alanlarının karşılıklı ilişkilerle tesis edilmesi hem de karşılıklı ziyaretlerle ülkemizdeki çeşitli şehirlerle Suriye'nin şehirler arasında bir kardeşlik, bir dayanışma tesis edilmesi amacını taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hama ziyaretinde tarihi ve turistik alanlarda da incelemelerde bulunduklarını belirten Yılmaz, kentin ekonomik yapısına Türkiye'nin nasıl katkı sunabileceği konusunda görüş alışverişi yaptıklarını ifade etti.

Yılmaz, "Yine Hama'da özellikle tarihi ve turistik alanlarda incelemelerde bulunduk. ve yine Hama'nın ekonomik yapısına Türkiye olarak nasıl destek verebilir? Özellikle tarım alanında veya turizm alanında nasıl ortak bir paylaşıma gidebiliriz? Karşılıklı iş birliğine nasıl gidebiliriz? Bunları da konuştuk. Son derece verimli bir ziyaret oldu diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.