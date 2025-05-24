Türkiye ve Türkmenistan'dan Eğitim İş Birliği - Son Dakika
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Türkiye ve Türkmenistan'dan Eğitim İş Birliği

24.05.2025 14:55
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YÖK, Türkiye ile Türkmenistan arasında bilişim ve sağlık eğitimi alanında iş birliği yapılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye ile Türkmenistan arasında bilişim, yapay zeka, akıllı tarım, enerji mühendisliği ve sağlık eğitimi alanlarında ortak diploma ve akademik şube açma konularında iş birliği yapılacak. Üniversitelerin araştırma altyapılarının güçlendirilmesi hususunda bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkmenistan Eğitim Bakanı Jumamurad Gurbangeldiyev'in resmi davetlisi olarak 21-23 Mayıs tarihlerinde Türkmenistan'a üç günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Özvar ve beraberindeki YÖK heyeti, Aşkabat'ta, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva ve Eğitim Bakanı Sayın Gurbangeldiyev'le heyetler arası görüşmelere katıldı.

Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Aşkabat'ta Büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu hatırlatan Özvar, "Aradan geçen dönemde, Türkmenistan'dan birçok öğrenci kardeşimizi Türkiye'de üniversite öğrenimi almalarını teminen ülkemizde ağırladık. Her bir öğrenciyi, barış elçisi olarak görüyoruz" dedi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un 2023 yılında Türkiye'yi ziyaretinde iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğine dair bir Mutabakat Muhtırası imzalandığını hatırlatan Özvar, iki ülke liderlerinin ortak vizyonu çerçevesinde yapılacak iş birliğiyle, bölgesel ve küresel ölçekte karşılaşılan sınamaların üstesinden dayanışmayla gelinebileceğini dile getirdi.

"Görüşmeler çok verimli geçti"

Özvar, görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede ziyaretinin çok verimli geçtiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ile Türkmenistan arasında bilişim, yapay zeka, akıllı tarım, enerji mühendisliği ve sağlık eğitimi alanlarında ortak diploma ve akademik şube açma konularında iş birliği yapılacak. Üniversitelerin araştırma altyapılarının güçlendirilmesi hususunda bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacak. Bu yıldan başlamak üzere Türkiye-Türkmenistan Üniversiteler Forumu düzenlenmeye başlayacak. Kalite güvencesi ve akreditasyon konularında deneyim paylaşımı yapılacak."

Özvar, görüşmelerinde mutabık kalınan hususların hayata geçirilmesi için Ortak Çalışma Komitesi'nin bu yıl toplanmaya başlayacağını ifade etti.

"Türk Mutfağı Haftası"

Özvar ve beraberindeki Yükseköğretim Kurulu heyeti, Türkmenistan ziyareti kapsamında Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine katıldı. Özvar Aşkabat Büyükelçiliğini de ziyaret etti.

"Türkmenistan üniversitelerini ziyaret"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar temasları kapsamında Türkmenistan'daki üniversiteleri de ziyaret etti. Özvar ve beraberindeki heyet daha sonra Dovletmammet Azadi Türkmen Milli Dünya Dilleri Enstitüsünü ziyaret etti. Enstitüde Türkçe diğer yabancı dillerin yanında mesleki dil olarak da okutuluyor. Özvar, Enstitü Rektörü Maral Mämmetberdiyewna Kuliyewanyn ile görüşmesinde ihtiyaç duyulması halinde Türkçe öğretimi konusunda enstitüye gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Türkmenistan temaslarını tamamlayan Özvar, Türkiye'ye döndü. Özvar'a ziyaretinde Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Türkmenistan, Yapay Zeka, Erol Özvar, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Enerji, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Türkmenistan'dan Eğitim İş Birliği - Son Dakika

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