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Türkiye ve Venezuela petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliği için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Türkiye ve Venezuela petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliği için anlaşma imzaladı

Türkiye ve Venezuela petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliği için anlaşma imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti sırasında Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi Başkanı ile bir araya geldi. İki tarafın heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Bakan Bayraktar, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta gerçekleşen toplantıda, petrol ve doğal gaz arama, üretim, ticaret ve servis hizmetleri alanlarında işbirliklerini değerlendirdiklerini belirtti. Venezuela Petrol Bakanı da stratejik işbirliği konularını gözden geçirdiklerini ve petrol ve doğal gaz yatırımları için büyük fırsat penceresini değerlendirdiklerini açıkladı.

31.01.2024 07:27  Güncelleme: 07:28
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Pedro Rafael Tellechea ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

İki tarafın heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından Venezuela ve Türkiye, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Petrol ve doğal gaz arama, üretim, ticaret ve servis hizmetleri alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliklerini değerlendirmek üzere geldiğimiz Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ilk olarak Venezuela Petrol Bakanı Sayın Pedro Rafael Tellechea Ruiz ile bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Tellechea da sosyal medya hesabından, Bakan Bayraktar ile "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Alparslan Bayraktar ile stratejik işbirliğine yönelik çeşitli konuları gözden geçirdik. Petrol ve doğal gaz yatırımları için mevcut olan büyük fırsat penceresini değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Alparslan Bayraktar, Venezuela, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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