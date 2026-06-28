Türkiye, Venezuela'ya Yardım Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Venezuela'ya Yardım Gönderdi

Türkiye, Venezuela\'ya Yardım Gönderdi
28.06.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD ve TSK, Venezuela'daki depremlerin ardından arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına başladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri, 25 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giderek, arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmalarına başladı.

AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 Haziran'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde art arda 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Depremin hemen ardından AFAD Başkanlığımız tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanmak suretiyle hazırlıklara başlanmış ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2 adet uçak ile arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığımıza ait 2 adet uçak ile 75 personel, 5 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma köpeği Venezuela Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na (CCS) ulaşmıştır. Bölgeye ulaşan ekiplerimiz, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) kriterleri çerçevesinde ilk olarak RDC (Reception and Departure Centre) varış/ayrılış merkezinde kayıt yaptırmış, akabinde Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi (OSOCC) ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde belirlenen alanlarda arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmalarına başlamıştır. Depremlerden etkilenen dost Venezuela halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunar; tüm ekiplere çalışmalarında başarılar, kolaylıklar dileriz" denildi.

'TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN YARDIM ELİ KITALARI AŞIYOR'

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardım eli kıtaları aşıyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgede görev yapan AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri, afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. İnsan hayatına umut olmak için dünyanın öbür ucunda görev başındayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Venezuela, Türkiye, Güncel, Yaşam, Dünya, AFAD, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Venezuela'ya Yardım Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
E-5’e böyle atladı, trafiği birbirine kattı E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın polisin yaptıklarına bakın Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi Küfürler havada uçuştu Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe 5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
19:19
Beşiktaş’tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
Beşiktaş'tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
17:54
Kadir İnanır’a veda Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
17:08
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
17:06
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 19:47:37. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Venezuela'ya Yardım Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.