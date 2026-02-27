Türkiye'ye 41 Firari Suçlu İade Edildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 41 firari suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği bildirildi. Aralarında organize suç örgütü yöneticilerinin de bulunduğu şahısların 10 farklı ülkeden getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirildiği belirtildi.

Haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtıkları tespit edilen şahısların, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliği sonucunda yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 olmak üzere toplam 41 kişi yakalandı. Şüphelilerin Gürcistan (27), Bulgaristan (5), Almanya (2), Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'dan iade edildiği bildirildi.

Kırmızı bültenle aranan şahısların; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üyelik, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli yağma, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kadına karşı kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan arandıkları belirtildi.

Ulusal seviyede aranan 18 kişinin ise bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, güveni kötüye kullanma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, fuhşa teşvik ve aracılık gibi suçlardan arandıkları ifade edildi.