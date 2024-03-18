Türkiye, Yolları Akıllandırmak İçin Projelerini Tamamlıyor - Son Dakika
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Türkiye, Yolları Akıllandırmak İçin Projelerini Tamamlıyor

Türkiye, Yolları Akıllandırmak İçin Projelerini Tamamlıyor

Türkiye, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yolları akıllandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, akıllı ulaşım sistemleri ön plana çıkıyor. Bu sistemlerle seyahat süreleri azaltılacak, trafik güvenliği artırılacak ve enerji verimliliği sağlanacak. Yollar, bilgi iletişim temelli sistemlerle donatılarak çok yönlü veri alışverişi yapabilecek. Ayrıca, 2028'e kadar devlet ve il yollarında 1902 yeni bileşen kullanıma sunulacak ve 900 kilometrelik yol akıllanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, 18 merkez kurarak bu sistemlerin kurulumunu planlıyor.

18.03.2024 11:03  Güncelleme: 11:08
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Türkiye bir yandan ulaşım altyapısını güçlendirmek için geliştirdiği projeleri tamamlamaya çalışırken diğer yandan yolları "akıllandırmak" için rotasını belirledi.

AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı'ndan derlediği bilgiye göre, akıllı ulaşım sistemleri, kurumun gelecek yıllara yönelik stratejik planları arasında öne çıkıyor.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, enerjinin ve mevcut yol kapasitelerinin verimli kullanılması hedefleniyor.

Yolların, kullanıcı, araç, altyapı ve merkez arasında çok yönlü veri alışverişiyle izlenme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren bilgi iletişim temelli sistemlerle donatılması için çalışmalar başlatıldı.

Fiber optik hatlardan değişken mesaj sistemleri ve trafik işaretlerine, sinyalizasyon cihazlarından meteorolojik bilgi istasyonlarına, kameralar ve olay algılama uygulamalarından ücret toplamada kullanılan radyo frekansıyla tanımlama sistemlerine, konum bilgisine ulaşma ve rota belirlemede kullanılan Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi'nden kablosuz haberleşme teknolojilerine kadar sistemler otoyolları akıllandıracak.

Karayolları Genel Müdürlüğü, araçların birbirleri ve çevreleriyle veri transferi de sağlayabildiği bu sistemlerin kurulumu için 18 merkezin tesis edilmesini planlıyor. Bugüne kadar Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi (AUSM) ile Antalya'daki 13. Karayolları Bölge Müdürlüğü Merkezinin kurulumu tamamlandı.

5 yılda 900 kilometrelik yol akıllanacak

Akıllı ulaşım sistemlerinin tesisi amacıyla 2028'e kadar devlet ve il yollarında 1902 yeni bileşenin kullanıma sunulması hedefleniyor. Otoyollarda akıllı ulaşım sisteminin uygulanacağı kesimin uzunluğunun 900 kilometreyi bulması öngörülüyor.

Aynı dönemde, devlet ve il yollarında 1400 kilometre haberleşme altyapısının kullanılması sağlanacak. Konuya ilişkin yasal düzenlemeler de bu süreçte çıkarılacak. Ulusal akıllı ulaşım sistemi mimarisine uyumlu uygulamaların plan süresinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Akıllı ulaşım sistemlerinin yanında var olan yolların mobil haritalama yöntemiyle envanter verisinin toplanması ve güncellemesi de yapılacak. Bu kapsamda 2028 sonuna kadar toplam 57 bin 937 kilometrelik yolun incelenmesi için çalışma gerçekleştirilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, aynı dönemde 27 bilgi teknolojisi projesi ve toplam 25 kara yolları denetim istasyonunun uygulamaya alınmasını hedefliyor.

Bakan Uraloğlu akıllı ulaşım vizyonuna dikkati çekti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Stratejik Plan'daki değerlendirmesinde, teknolojik gelişmelerin sağladığı hızlı ilerlemenin ulaşım sektöründe değişimi de beraberinde getirdiğini bildirdi.

Verimlilik, hareketlilik, erişilebilirlik ve çevre dostu uygulamaların her geçen gün arttığını, uzakların artık çok daha yakın olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemiz son 21 yılda, doğru ulaştırma politikalarını doğru yatırımlarla hayata geçirerek, hak ettiği gibi bölgesinde lider, dünyada söz sahibi konuma yükselmiştir." ifadesini kullandı.

Yürütülen çalışmaların önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kamu kaynaklarının yanında yap-işlet-devret projeleri ile alternatif finans kaynakları da kullanılarak kesintisiz, çevreye duyarlı, çağdaş ve insanı temel alan hizmet anlayışıyla inşa edilen ve gelişmiş yol teknolojilerini içeren eserlerimiz milletimizin kullanımına sunulmuş, günümüzde kullanılan akıllı ulaşım sistemleri teknolojisiyle uyumlu, gelecek teknolojilere de uyum sağlayabilecek bir altyapı oluşturulmuştur. Bugün artık sürücü, araç, yol ve altyapı gibi ulaşım ve ulaşıma dahil bütün bileşenlerin düzenlenebildiği, yönlendirilebildiği elektronik ve bilişim teknolojileri kullanılabilmekte ve bu uygulamaları barındıran akıllı ulaşım sistemlerinin kapsamı genişlemektedir. Otoyollarımızda kurulan teknolojik sistem altyapısı ve tam entegre veri iletişim ağı ile birlikte yapay zeka destekli büyük veri işleme kapasitesi, ülkemizin kara yolu altyapısını bugünkü seviyesine getiren vizyonun teknolojik dönüşüme ayak uydurarak yarının yollarını da tasarladığını, kara yolu altyapısına uyarladığını ve buna uygun kara yolu politikaları geliştirdiğini göstermektedir."

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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