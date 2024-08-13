Türkiye, Yunanistan\'daki Orman Yangınına Müdahale İçin Uçak ve Helikopter Gönderdi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale için 2 uçak ve 1 helikopterin gönderildiğini bildirdi.

Yumaklı, Yunanistan'daki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Ateş kuşları"nın bu ülkedeki alevleri söndürmek için göklerde yerlerini aldıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı. 'Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır' düsturuyla görev yapan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle komşumuz Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."