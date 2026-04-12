Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı ABD'de ilk kez gerçekleştirildi

NEW Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) bu yıl ABD'de ilk kez yapıldı.

New Jersey'de bulunan ABD Maarif Okulu binasında gerçekleştirilen sınava, ABD'de yaşayan çoğunluğu Türk kökenli öğrenciler katıldı.

Sınav için ABD'de bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, AA muhabirine, 52 yıllık bir kurum olan ÖSYM'nin yaptığı sınavların çeşitliliği ve kapsamı itibarıyla uluslararası bir sınav merkezi olduğuna dikkati çekerek, ABD'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen TR-YÖS için heyecanlı olduklarını belirtti.

Ersoy, "Bugün Türkiye dahil dünyanın 27 ülkesinde 2 bine yakın görevliyle beraber 10 bine yakın öğrenciyle sınav gerçekleştiriyoruz. 2023'e kadar üniversiteler yabancı öğrenciler için bu sınavı kendileri yapıyordu ancak YÖK'ün aldığı bir kararla bu sınavın yapımı ÖSYM'ye verildi. O zamandan beri dünyanın çeşitli yerlerinde bunu yapıyoruz." dedi.

TR-YÖS sınavının bugün Türkiye ile diğer bölgelerde aynı saatte başlanmasına rağmen ABD ile Türkiye arasındaki saat farkından dolayı ABD'de sabah yerel saatle 09.15'te başladığını belirten Ersoy, diğer ülkelerden olası sınav sorusu paylaşımının önüne geçmek için de ABD'deki sınav sorularının farklı olduğu bilgisini verdi.

Ersoy, "Derdimiz bu sınavı uluslararası alanda geçerliliği olan bir sınav haline getirip ülkemizi bir eğitim merkezi haline getirmek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararasılaşma anlamında çok büyük bir hedefi var. ÖSYM de bu tür sınavlarla buna destek veriyor." ifadelerini kullandı.

TR-YÖS'ün Türkiye'de okumak isteyen öğrenciler için bir imkan olduğuna dikkati çeken Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"Derdimiz, uluslararası alanda dünyadaki öğrencilerden nitelikli olanları belirleyip Türkiye'de okumalarını sağlamak, sonra ülkelerine döndüğünde bir nevi gönül elçiliği yapmalarına imkan tanımaktır. Dünyada 8 milyona yakın uluslararası öğrenci var, Türkiye 350 bin öğrenci ila 7'nci sırada yer alıyor. ÖSYM olarak bu 7'nci sırada yer alan öğrencilerin daha nitelikli olarak belirlenmesi anlamında büyük bir görev icra ettiğimizi düşünüyoruz."

"Eğitim öğretimin önemli merkezlerinden biri olarak Türkiye'yi düşünüyoruz"

TR-YÖS'ü yakın vadede önce Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve Afrika ülkeleri, daha sonra bütün dünyadaki üniversiteler tarafından tanınan bir sınav haline getirmek istediklerini vurgulayan Ersoy, "ÖSYM olarak Türkiye'nin dünyada hakkettiği yeri bulması anlamında, yeni bir medeniyetin inşası anlamında, ÖSYM olarak bizler de üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz." dedi.

Ersoy, TR-YÖS ile ilgili nihai hedeflerinin ise en az 100 ülkede 100 binlerce öğrencinin katılacağı sınavlar olduğunun altını çizerek, ayrıca çevrim içi sınavlarla katılımları daha da genişletmeyi planladıklarını aktardı ve "Nerede bir Maarif okulu varsa, nerede Türkiye'nin diplomatik misyonu varsa, bu sınavları dijital olarak yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelere göre değişmekle birlikte sınavlara giren öğrencilerin oranının yüzde 70 ila 80'inin Türk kökenli olduğu bilgisini de paylaşan Ersoy, "Eğer bu sınavı uluslararası alanda geçerliliği olan, tanınabilir bir sınav hale getirirsek, o zaman daha da yaygınlaşacak ve devam edecek. Türkiye zaten yükselen bir güç. Bununla orantılı olarak Türkiye eğitim öğretimin merkezi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Ersoy, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bize belki şimdi uzak geliyor ama nasıl 13 yüzyılda Anadolu, medeniyetin beşiklerinden birisiydi. İnşallah gelecek yüzyıl içinde buna benzer şekildeki bir hedefe de ÖSYM olarak biz de hizmet etmek istiyoruz. Eğitim öğretimin önemli merkezlerinden, önemli ayaklarından biri olarak Türkiye'yi düşünüyoruz. Bunun da niteliğinin artırılması, merkez haline gelmesinde ÖSYM'ye sınav bazında büyük bir görev düştüğüne inanıyoruz ve tüm çalışmalarımızı da bu doğrultuda ilerletiyoruz."

Sınav Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulandı

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS, bugün Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 27 ülkede toplam 50 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Sınav için 60 bina ve 447 salon kullanıldı. Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulandı.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulandı. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru sorulan adaylara 100 dakika cevaplama süresi verildi.