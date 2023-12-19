Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı Şanlıurfa\'da Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Karaköprü Onikiler Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleştirilen çalıştay da konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sultanoğlu, din öğretiminin toplumun manevi değerlerini, kültürel mirasını ve etik ilkelerini aktarmada önemli bir rol oynadığını belirterek, çalıştayın din öğretimindeki mevcut durumu değerlendirmek, gelecekteki hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için gereken stratejileri geliştirmek gibi önemli amaçları olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılını inşa ve ihya edecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmen ve idarecilerin büyük bir sorumluluk taşıdıklarına dikkati çeken Sultanoğlu, "Yükümüz çok ağır, ilimizde bugün itibariyle 750 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimizi iyi yetiştirirsek her biri bizim için hazine değerinde olur. Tek bir öğrencimiz bile kaybetmemek için, milli ve manevi değerlerle donatılmış, bilim ve teknolojide akademik kariyer sahibi bir nesil için motivasyonumuz yüksek, bir birinden ilham alan idareci ve öğretmenlerle, özveri içerisinde çok çalışıp başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın devamında imam hatip okulları, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında din, ahlak ve değer alanında yapılan faaliyetler, sorunlar, çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri sunuldu.

Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mustafa Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, İl Müftüsü Ramazan Tolan, merkez ilçe milli eğitim müdürleri, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulhekim Karadağ, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.