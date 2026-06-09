Türkiye Yüzyılı\'nda Dil ve Düşünce

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programları, dil referansları üzerinden şekillendi. Dili bir araç olmanın ötesinde derinliği ve anlamı belirleyen bir hassasiyetle ele aldık. Bu çerçevede öğrencilerimizin düşünme kapasitelerini geliştirmek için ana dilde güçlü bir akademik zemin oluşturarak, öğrenme süreçlerinin derinliğini tasarlamış olduk" dedi.

Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi' düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Metin Özer katıldı.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hazırlanma sürecine ilişkin, "Sayın Bakanımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konusundaki hassasiyetinin altını özellikle çizmek istiyorum. Sayın Bakanımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hazırlık sürecini düzenli bir şekilde takip etmesi, talimatlarını vermesi ve uygulamasını da aynı şekilde aynı hassasiyetle takip etmesi bizim için önemli bir yol gösterici oldu. Onun liderliğinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle beraber dili modelin merkezine yerleştirdik. Bütün referans noktaları dil üzerinden oldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programları dil referansları üzerinden şekillendi. Bu noktada biz dili bir araç olmanın ötesinde derinliği ve anlamı belirleyen bir hassasiyetle ele aldık. Bu çerçevede öğrencilerimizin düşünme kapasitelerini geliştirmek için ana dilde güçlü bir akademik zemin oluşturarak öğrenme süreçlerinin derinliğini tasarlamış olduk" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ PRENSİP VE PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Dünyada ve Türkiye'de gözlemlenen okuma, anlama ve analitik düşünme noktasındaki gelişim ihtiyacının, Türkçe temelli okuryazarlığın güçlendirilmesini zorunlu kıldığını aktaran Yelkenci, "Bu anlamda çok önemsediğimiz prensip ve projeleri de hayata geçirmiş olduk. Bu prensiplerden bazılarını sayacak olursak; geçme şartını Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerinde 70 barajına bağlı kılmış olmamız. Yabancı dil öğretirken 4 ana beceri üzerinden öğretiyoruz. Türkçe ve Türk dili edebiyatı derslerini okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri üzerinden şekillendirerek yürütmeye başladık. Yine hızlıca uygulamaya koyduğumuz, her kademede her sınıf seviyesinde ders kitaplarında öğrencilerin söz varlığının tespiti, geliştirmesi ve izlenmesi projesi çok önemli bir mesafe katetti. Buna Türk Dil Kurumu Başkanımız güçlü bir destek verdi. Hedefimiz; yapay zekada Türkçe dil işleme modeli zemininin oluşturulmasıdır ki bu da olacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle öğrencilerimize, evlatlarımıza, dilimizi bütün derinlikleriyle ve anlam dünyasıyla öğreterek; onların milli ve manevi değerlerine sahip insanlar olarak yetiştirilmesini hedefledik" dedi.