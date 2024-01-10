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TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZUN ŞEHİRLERİMİZDEKİ BİRİNCİ DERECE MUHATABI VALİLERİMİZDİR - Son Dakika
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TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZUN ŞEHİRLERİMİZDEKİ BİRİNCİ DERECE MUHATABI VALİLERİMİZDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak İdareciler Günü'nde 81 ilin valileriyle bir araya geldiğini ve valilere verdikleri hizmetler için teşekkür ettiğini belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonunun şehirlerdeki birinci derece muhatabının valiler olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin kalkınması ve büyümesi için valiliklerin önemine değindi.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZUN ŞEHİRLERİMİZDEKİ BİRİNCİ DERECE MUHATABI VALİLERİMİZDİR
10.01.2024 - 21:59,
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'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZUN ŞEHİRLERİMİZDEKİ BİRİNCİ DERECE MUHATABI VALİLERİMİZDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 Ocak İdareciler Günü'nde 81 ilin valileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldiklerini kaydederek, "Devletimiz adına vazife yaptıkları şehirlerimize verdikleri hizmetler için her bir valimize teşekkür ediyorum. Türkiye, binlerce yıllık devlet geleneği içinden süzülüp gelen pek çok kurumunu ve teamülünü bugün de yaşatabilen bir ülkedir. Mülki idare teşkilatımız bu geleneğin hem sahibi hem uygulayıcısı olarak devlet ve millet hayatımızda önemli bir konuma sahiptir. Hep söylediğim gibi, valilik ve kaymakamlık başta olmak üzere yöneticilik görevleri mesai saatleriyle sınırlanamaz. Şehrin yöneticisinin günün 24 saati, yılın 365 günü kapısı da telefonu da gözü de feraseti de hep açık olacaktır. Hiç şüphesiz ülkemizin topyekün kalkınması, büyümesi, güçlenmesi hedefinin adı olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun şehirlerimizdeki birinci derece muhatabı valilerimizdir. Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda kazandırdığımız kalkınma ve demokrasi atılımları ile eser ve hizmetler, Türkiye Yüzyılı'nın temelidir. Asırlık ihmallerin telafisiyle inşa edilen bu güçlü temel üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı'nı bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras olarak görüyoruz. Bu bakımdan Valiler Buluşmamızın gündeminin Türkiye Yüzyılı odaklı oluşturulmasından memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ediyorum. İnşallah 2024 yılını da hep birlikte gök kubbede bırakacağımız hoş sedaları, insanımızın gönlünden kopup gelen 'Allah razı olsun' duasını hiçbir dünyevi karşılığa değişmeyen bir anlayışla değerlendireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZUN ŞEHİRLERİMİZDEKİ BİRİNCİ DERECE MUHATABI VALİLERİMİZDİR - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZUN ŞEHİRLERİMİZDEKİ BİRİNCİ DERECE MUHATABI VALİLERİMİZDİR - Son Dakika
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