Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Kitabı Yayımlandı

22.05.2026 23:37
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yatırım ve Finans Ofisi işbirliğiyle hazırlanan kitap, Türkiye'nin 2014-2025 dönemi yatırım, finans ve ekonomik dönüşümünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarıyla ele alıyor. 530 sayfalık eser, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımlanan eser, Türkiye'nin 2014-2025 dönemindeki yatırım ve finans yolculuğunu ele alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014-2025 yıllarında yatırım ve finans ekseninde yaptığı konuşmaların derlendiği eser, Türkiye'nin son çeyrek asırda kaydettiği ekonomik dönüşümün, büyüme hamlelerinin ve kalkınma vizyonunun kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor.

Türkiye'nin son dönemdeki yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomik dönüşümünün fikri arka planını ortaya koyan çalışmanın takdim yazısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alındı.

Türkiye'nin yatırım vizyonunun, politika önceliklerinin ve küresel ekonomik konumlanmasının aktarıldığı kapsamlı bir referans kaynağı niteliği de taşıyan çalışma, 530 sayfadan oluşuyor.

Türkiye'nin dönüşüm sürecini kayıt altına alıyor

Çalışma, Türkiye'nin stratejik konumunu, üretim kapasitesini, ticaret bağlantılarını, finans vizyonunu ve küresel ekonomideki rolünü vurgularken, reformlar, altyapı yatırımları, insan kaynağı ve doğrudan yabancı yatırım performansı üzerinden Türkiye'nin rekabetçi ve güvenilir bir yatırım merkezi haline gelişini de ortaya koyuyor.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce olarak da hazırlanan eser, Türkiye'nin ekonomik büyümesi, dayanıklılığı ve uzun vadeli kalkınma hedeflerini de ulusal ve uluslararası kamuoyuna aktarıyor.

Kitapta, Türkiye'nin yatırım ortamından finansal derinleşme hedeflerine, üretim ve ihracat kapasitesinden küresel ekonomideki konumuna kadar geniş bir perspektif de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin söylemleri üzerinden okurlara sunuluyor.

Türkiye'nin dönüşüm sürecini kayıt altına alan kitap, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gelecek dönemin yatırım ve finans yaklaşımına da ışık tutuyor.

Kitaba, "https://yayinlar.iletisim.gov.tr/detay/turkiye-yuzyilinda-yatirim-ve-finans" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

