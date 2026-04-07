Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti

07.04.2026 16:46
Türkiye’nin 40 yıllık köklü zeytin markalarından Baktat hakkında mahkeme 3 aylık geçici konkordato kararı verdi; icra ve haciz işlemleri durduruldu, şirket faaliyetleri komiser denetimine alındı.

Bursa merkezli gıda sektörünün önemli ihracatçı firmalarından Baktat Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. için konkordato süreci resmen başladı. Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/59 esas sayılı dosya kapsamında şirkete 2 Nisan 2026 saat 11.30 itibarıyla geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak itiraz edebilecek.

İCRA TAKİPLERİ VE HACİZLER DURDURULDU

Geçici mühlet kararıyla birlikte şirket aleyhine yeni icra takipleri başlatılamayacak, devam eden işlemler ise durduruldu. Kamu alacakları da dahil olmak üzere tüm icra süreçleri askıya alınırken, ihtiyati haciz ve tedbir kararlarının uygulanması da durdu. Rehinli alacaklar için takip yolu açık tutuldu ancak bu kapsamdaki malların satışı engellendi.

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla makine, ekipman ve araçların mevcut hacizlerle birlikte işletmede kalmasına izin verildi. Ayrıca bankaların konkordato gerekçesiyle şirket hesaplarına bloke koymasının da önüne geçildi.

ŞİRKET YÖNETİMİ KOMİSER DENETİMİNDE

Mahkeme, sürecin sağlıklı ilerlemesi için üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Hukukçu ve mali müşavirlerden oluşan kurul, şirketin mali durumunu inceleyecek ve konkordatonun başarı ihtimalini değerlendirecek. Bu süreçte şirket yönetiminin alacağı tüm kararlar komiser heyetinin onayına bağlı olacak.

KRİTİK DURUŞMA TEMMUZDA

Dosyanın bir sonraki duruşması 1 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Mahkeme bu duruşmada şirkete kesin mühlet verilip verilmeyeceğine karar verecek. Alacaklılar ise konkordato kararına karşı yasal sürede itiraz hakkını kullanabilecek.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
