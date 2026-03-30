Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı - Son Dakika
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı

Türkiye\'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
30.03.2026 19:55
12 yıldır firariyken, MİT operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanan, Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Suriye İstihbarat Servisinin ortak çalışması sonucu 12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.

Sığırcıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sığırcıkoğlu, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı - Son Dakika

    Yorumlar (4)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Kimki bu dallama? 31 0 Yanıtla
  • Yarengüme Yarengüme:
    Hesabı güzel sorsunlar*'' 29 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    kuzey koreye gönderin bunu 21 0 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI Fatih IŞIKLI:
    tipine zomtugum 18 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:22
20:14
19:51
19:38
18:57
18:38
SON DAKİKA: Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı - Son Dakika
