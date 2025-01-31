Türkkan: Trump Türkiye'yi Suriye'de köşeye sıkıştıracak

Güncel

(ANKARA) - İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Trump daha başa gelmeden HTŞ ve Colani konusunda Türkiye'ye övgüler dizmişti. ve Türkiye'nin Suriye'ye çöktüğünü söylemişti. Bu cümle çok önemli, 'Türkiye Suriye'ye çöktü' demişti. Yarın Suriye'de işler Amerika'nın istediği gibi gitmediğinde Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ve suçu Türkiye'nin üzerine yıkmak için bir senaryonun ilk paragrafını okumuş oldu Trump. Sözde bir terör devletini bir oldubittiye getirip ilan etmek için zemini şimdiden oluşturuyorlar" dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Trump'ın istihbarat direktör adayı Gabbard, Suriye'nin El Kaide'nin kolu HTŞ tarafından yönetildiğini söyledi. Ez cümle; Suriye yakın zamanda karışacak ve ABD faturayı Türkiye'ye kesecek" notuyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Türkkan, Suriye'deki gelişmelere dikkat çektiği videoda şunları söyledi:

"Sözde bir terör devletini bir oldu bittiye getirip ilan etmek için zemini şimdiden oluşturuyorlar"

"Siz bakmayın ABD ve İsrail'in Suriye'nin başına getirdiği o kukla yönetimin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız laflarına. Ülkesine sahip olan ve kendinden emin olan hiçbir yönetim ülkesi adına böyle bir cümle kurmaya tenezzül bile etmez. Hatırlayın Trump daha başa gelmeden HTŞ ve Colani konusunda Türkiye'ye övgüler dizmişti. ve Türkiye'nin Suriye'ye çöktüğünü söylemişti. Bu cümle çok önemli, 'Türkiye Suriye'ye çöktü' demişti. Yarın Suriye'de işler Amerika'nın istediği gibi gitmediğinde Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ve suçu Türkiye'nin üzerine yıkmak için bir senaryonun ilk paragrafını okumuş oldu Trump. Sözde bir terör devletini bir oldubittiye getirip ilan etmek için zemini şimdiden oluşturuyorlar."