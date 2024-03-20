Türkler, Katar'da Ramazan İftarında Buluştu - Son Dakika
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Türkler, Katar'da Ramazan İftarında Buluştu

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Tematik Ramazan iftarları kapsamında Katar'da bulunan Türkler, Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında bir araya geldi. Göksu, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü belirtti.

20.03.2024 23:37  Güncelleme: 23:39
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Tematik Ramazan iftarları kapsamında Katar'da bulunan Türkler iftar sofrasında bir araya geldi.

Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde ve Fokus+ Medya'nın ana sponsorluğunda gerçekleşen iftar programına, Katar'da mukim Türk vatandaşları ve aileleri katıldı.

Rixos Gulf Hotel'de düzenlenen programda, Katar ile ilişkilerin her anlamda olumlu yönde artmasının önemine değinen Göksu, "Bizler, ülkemizi binlerce kilometre uzakta en iyi şekilde temsil etmeye layık olabilmek için çalışıyoruz. Burada bulunan her vatandaşımız da mesleği ve meşrebi ne olursa olsun Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için elinden gelen gayreti ortaya koyuyor." dedi.

Göksu, Türkiye ve Katar arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmekte olduğunu, iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkler, Katar'da Ramazan İftarında Buluştu - Son Dakika

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