Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Tematik Ramazan iftarları kapsamında Katar'da bulunan Türkler iftar sofrasında bir araya geldi.
Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde ve Fokus+ Medya'nın ana sponsorluğunda gerçekleşen iftar programına, Katar'da mukim Türk vatandaşları ve aileleri katıldı.
Rixos Gulf Hotel'de düzenlenen programda, Katar ile ilişkilerin her anlamda olumlu yönde artmasının önemine değinen Göksu, "Bizler, ülkemizi binlerce kilometre uzakta en iyi şekilde temsil etmeye layık olabilmek için çalışıyoruz. Burada bulunan her vatandaşımız da mesleği ve meşrebi ne olursa olsun Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için elinden gelen gayreti ortaya koyuyor." dedi.
Göksu, Türkiye ve Katar arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmekte olduğunu, iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Türkler, Katar'da Ramazan İftarında Buluştu - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'da yaptığı konuşmada, CHP'nin ittifakının adının Türkiye ittifakı olduğunu belirtti. Özel, partisinin belediye başkan adaylarının iddialı olduğunu ve Ordu'daki kadın adayı Leyla Çıtır'ı tüm kadınlara ve kadın haklarına saygılı erkeklere emanet ettiğini söyledi. Ayrıca, CHP'nin kurucu genel başkanı Atatürk olduğunu vurgulayarak, Zekai Sana'nın CHP'nin adayı olduğunu ifade etti ve yerel seçimlerde adaylarına destek istedi. Özel, Cumhur İttifakı'nın adayının karşısında CHP'nin Ordu ittifakıyla Türkiye ittifakının gücünü milletten aldığını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin "bağımsız bir Türk devleti olarak Türk devletlerinin en güneydeki temsilcisi ve Akdeniz'e açılan bir kapısı" olduğunu belirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir depoda PVC kapı ve pencere malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın sonucunda depoda maddi hasar meydana geldi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç ve Acıpayam ilçelerinde partililerle bir araya geldi. Erbakan, seçimlerde destek istedi ve ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasını temenni etti.
Siirt'in Tillo ilçesinde, Memduh B'nin kullandığı tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazakistan'ın Taraz kentinde Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerin tarım bakanlarının üçüncü toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, tarım sektöründe işbirliği, ticaretin artırılması ve gıda tedariki gibi konular ele alındı. Üye ülkeler ortak bildiri imzalayarak, tarım alanında işbirliğini genişletme kararı aldılar.
İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evdeki bir bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 150 grama yakın metamfetamin ve bir hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul'un kayıp yıllarını hızlı bir şekilde inşallah telafi edeceğiz.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek yaptığı konuşmada, CHP'nin adayı Zekai Sana'ya destek çağrısı yaptı. Özel, iki adayın aynı olduğunu belirterek, AK Parti'ye oy veren CHP'lilere ihanet olduğunu söyledi. Ayrıca, CHP'nin belediye başkanlarının açık ocak işletmeciliğine karşı duracağını ve altın şirketlerinin adaylarına oy verilmemesi gerektiğini vurguladı.
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