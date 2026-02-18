Türkmen Çiftçiler Kerkük'te Arazi Protestosu Düzenledi - Son Dakika
Türkmen Çiftçiler Kerkük'te Arazi Protestosu Düzenledi

18.02.2026 14:46
Kerkük'teki Türkmen çiftçiler, el konulan tapulu arazilerinin geri verilmesini talep etti.

Irak'ın Kerkük kentinin Çardaklı Köyü'ndeki Türkmen çiftçiler, Baas Partisi döneminde el konulan tapulu arazilerinin 2003'te eski rejimin çökmesine ve yasaların değişmesine rağmen kendilerine geri verilmediğini ve üçüncü şahıslara satıldığını dile getirerek protesto düzenledi.

Kerkük'e bağlı Çardaklı Köyü'ndeki Türkmenler, yaklaşık 45 yıl önce tapulu arazilerine el konulmasıyla başlayan ve Irak'ta yeni yönetimle yasaların değişmesine rağmen sonuç alamadıkları arazi sorunlarının çözülmesini talep ediyor.

Türkmen çiftçiler, tapulu arazilerinin yönetim tarafından üçüncü şahıslara satıldığını dile getirerek Çardaklı Köyü kırsalında gösteri düzenledi.

Baas Partisi döneminde zorla el konulan arazilerinin tapularını taşıyan çiftçiler, topraklarının üçüncü şahıslara satışının iptal edilmesini ve kendilerine geri verilmesini talep etti.

Gösteriye katılan Çardaklı Köyü sakini Hacı Ali Şükür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu arazilerin dedelerinden ailesine kalan kutsal bir miras olduğunu belirtti.

Devrik Saddam yönetimi döneminde haksız bir kararla bu topraklarına el konulduğunu ancak 2003'ten sonra söz konusu kararların lağvedildiğini hatırlatan Şükür, şimdi ise mevcut hükümetin bu araziler üzerinde çeşitli projeler hayata geçirmek istediğini söyledi.

Resmi şikayetlerde bulunmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını dile getiren Şükür, "Kent merkezine yakın tüm tarım arazileri, Kerküklü olmayanlara başta site projeleri olmak üzere çeşitli yatırımlar için satılıyor. Üzerinde hala ürün ektiğim yüzlerce dönümlük arazimi göz göre göre elimden almak istiyorlar." dedi.

"50 yıllık tapulu arazim elimden alınıyor"

Kısa süre önce benzer şekilde onlarca dönümlük arazilerinin yatırım kararları gerekçe gösterilerek gasbedildiğini belirten Mesud Şükür de hükümete çağrıda bulunarak bu uygulamalara son verilmesi çağrısı yaptı.

Tarım yaptığı arazilere hiç tanımadığı kişilerin gelerek söz konusu toprakları hükümetten yatırım amacıyla satın aldıklarını bildirdiğini söyleyen Şükür, kendi arazilerinden zorla çıkarıldıklarını ifade etti.

Ellerinde en az 50 yıllık tapu bulunduğunu vurgulayan Şükür, buna rağmen topraklarının göz göre göre ellerinden alındığını dile getirdi.

Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu Üyesi Sevsen Abdulvahid Ceddu da çiftçilerin topraklarının "haksızca ellerinden alınmasına ilgili mercilerin göz yumduğunu" belirtti.

Türkmenlere ait arazileri gasbetmek isteyen kişilerin, yatırım iznini "Bağdat'taki resmi makamlardan aldıklarını" iddia ettiklerini aktaran Ceddu, söz konusu uygulamanın durdurulması için gerekli tüm adımları atacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Çiftçilerin tarım yaptığı ve ailelerinin geçim kaynağı olan bu arazilerin gasbedilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ceddu, sürecin durdurulması için ilgili resmi mercilere başvuruda bulunacaklarını kaydetti.

Türkmen Ziraatçılar Birliği Başkanı Abdunnasır Abdullah ise Saddam Hüseyin döneminde istimlak edilen arsalarını geri istediklerini belirtti.

Kerkük'te Baas Partisi döneminde 300 bin dönümlük tarım arazisine haksız şekilde el konulduğunu söyleyen Abdullah, "Tapulu arazilerimizi geri almamız için Tarım Bakanlığı ve hükümetten destek beklerken şimdi de arazilerimiz gasbediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

