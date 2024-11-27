Türkmenlerden Ateşkes Memnuniyeti

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Irak'taki Türkmenler, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Lübnan ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

"Bu adımın Gazze için de atılmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Turan, dünya kamuoyunun mağdur olan milletlerin haklarını geri almalarında duyarlı olmasını istedi.

Hakları ve vatanları uğrunda büyük fedakarlıklar veren tüm milletleri tebrik eden Turan, Irak'ta da fitne ve ayrımcılık planlarına yönelik tüm Iraklıları birleşmeye ve mücadele etmeye davet etti.