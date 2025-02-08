Türkmenlerin Geleceği İçin İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Türkmenlerin Geleceği İçin İstişare Toplantısı

Türkmenlerin Geleceği İçin İstişare Toplantısı

Çobanbey'deki toplantıda Türkmenlerin talepleri değerlendirildi; kimlik, eğitim ve mülk hakları vurgulandı.

08.02.2025 16:46
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Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde bulunan Suriye Türkmen Meclisi (STM) Genel Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, Türkmenlerin yeni döneme ilişkin talep ve beklentileri ele alındı.

Çobanbey'deki STM Genel Merkezi'nde, Suriye'nin Türkmen bölgelerinden yaklaşık 400 kişinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Türkmenlerin, yeni döneme ilişkin talep ve beklentilerinin değerlendirildiği toplantının ardından basın bildirisi yayımlandı.

Türkmen kimliğinin, anayasal güvence altına alınmasının yanı sıra Suriye'nin geleceğinde resmi bir statüye kavuşturulması talep edilen bildiride, " Eğitim, kültür ve dil haklarımız korunmalı, Suriye'de Türkçe eğitimin yaygınlaşması sağlanmalıdır." denildi.

Bildiride ayrıca, Türkmenler'in sivil ve askeri kurumlar ile yönetim mekanizmalarında adil şekilde temsil edilmesi çağrısı yapılarak, anayasa hazırlık komisyonlarında Türkmen temsilcilerin yer alması istendi.

Ekonomik alanda da taleplerin yer aldığı bildiride, Türkmen girişimcilerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

"Türkmenlerin mülk hakları korunmalı, savaş döneminde el konulan toprak ve mülklerin iadesi için hukuki girişimler başlatılmalıdır." ifadeleri kullanılan bildiride, Türkmen yerleşim bölgelerinin yeniden inşa edilmesi ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması ihtiyacının altı çizildi.

Bildiride, mayınlı arazilerin temizlenmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının önemine işaret edildi.

Söz konusu toplantının katılımcıları da Türkmen halkının geleceğini korumak için tüm platformlarda mücadelelerini sürdürecekleri vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Güncel, Suriye, Son Dakika

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