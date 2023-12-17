Türkoğlu\'da tarihi eser operasyonu: 38 sikke ve 12 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 38 sikke ve 12 tarihi obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.K'yi tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine takibe aldı.

Ceceli Mahallesi'nde ekiplerce düzenlenen operasyonda, zanlının aracında ve üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 38 sikke ve 12 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. ???????