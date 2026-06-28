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Türksat 5A 5 Yaşında

Türksat 5A 5 Yaşında
28.06.2026 13:15
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Bakan Uraloğlu, Türksat 5A'nın 5 yılda 1826 tur attığını açıkladı ve Türkiye'nin uzaydaki etkisini vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5 yıldır kesintisiz olarak görev yapan Türksat 5A'nın Dünya çevresinde 1826 tur attığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 5'inci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın göreve başlamasının 5'inci yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete alınan Türksat 5A'nın 5 yıldır kesintisiz olarak görev yaptığını belirterek, Türkiye'nin uzaydaki stratejik varlığını güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

'TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ ETKİNLİĞİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI'

Bakan Uraloğlu, Türksat 5A'nın 8 Ocak 2021 tarihinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatıldığını anımsatarak, yaklaşık dört ay süren yörünge yükseltme manevralarının ardından 31 derece doğu yörüngesindeki yerini aldığını ifade etti. Türksat 5A'nın bugün itibarıyla 5 yıldır kesintisiz görev yaptığını belirten Uraloğlu, "Hizmete alınmasından bu yana Dünya çevresinde 1826 tur atan Türksat 5A, görevini başarıyla sürdürüyor. Uydu haberleşmesi alanındaki kapasitemizi artıran uydumuz, Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücüne ve uzaydaki etkinliğine önemli katkılar sağladı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI PAZARDAKİ REKABET GÜCÜ ARTTI'

Türksat 5A ile birlikte Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika ve çevre bölgelerde daha geniş bir coğrafyaya yüksek kaliteli haberleşme hizmeti sunmaya başladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıran 5A'nın yeni kapsama alanı sayesinde televizyon yayıncılığı, veri haberleşmesi, kurumsal ağlar ve geniş bant uydu hizmetlerinde yeni pazarlara erişim sağladık. Türksat'ın uluslararası müşteri portföyünü güçlendirdik, ülkemizin uydu haberleşme alanındaki etkinliğini daha da artırdık" ifadelerini kullandı.

Türksat 5A ile Türkiye'nin 31 derece doğu yörüngesindeki aktif işletmeciliğinin sürdürülmesine katkı sağladıklarını belirten Uraloğlu, "Uydu sayesinde uluslararası yörünge ve frekans haklarımızın korunmasına önemli katkı sunuyoruz. Türkiye'nin uzaydaki stratejik varlığını güçlendirmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu ayrıca, Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi ve yüksek verimli haberleşme altyapısıyla filonun en gelişmiş uydularından biri olduğunu, proje süresince edinilen mühendislik ve işletme tecrübesinin Türkiye'nin uydu teknolojileri alanındaki bilgi birikimine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, "Türksat 5A ile elde ettiğimiz deneyim, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A için güçlü bir altyapı oluşturdu. Türkiye'nin uzay ve haberleşme teknolojilerindeki yetkinliğini her geçen gün daha ileri taşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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