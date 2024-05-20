Türksat 6A'nın yer istasyonuyla haberleşmesini sağlayacak antenler ve ekipmanlar İzmir'deki Yaşar Üniversitesinde tasarlandı - Son Dakika
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Türksat 6A'nın yer istasyonuyla haberleşmesini sağlayacak antenler ve ekipmanlar İzmir'deki Yaşar Üniversitesinde tasarlandı

Türksat 6A\'nın yer istasyonuyla haberleşmesini sağlayacak antenler ve ekipmanlar İzmir\'deki Yaşar Üniversitesinde tasarlandı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yer istasyonuyla haberleşmesini sağlayacak bazı anten ve mikrodalga ekipmanları radyo frekans tasarımlarının İzmir'deki Yaşar Üniversitesinde gerçekleştirildiği bildirildi. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen ve ekibi tarafından yapılan radyo frekans tasarımları, mekanik tasarımı, üretimi ve testleri gerçekleştirilen ekipmanlar, uyduya entegre edildi. Sistem testlerden başarıyla geçti ve uzaya gönderilmeye hazır duruma geldi.

20.05.2024 10:17
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yer istasyonuyla haberleşmesini sağlayacak bazı anten ve mikrodalga ekipmanları radyo frekans tasarımlarının İzmir'deki Yaşar Üniversitesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uydunun Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm (TTM) Alt Sistemi'ndeki bazı anten ve mikrodalga ekipmanları radyo frekans tasarımları, üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen ve ekibi tarafından yapıldı.

Radyo frekans tasarımı baz alınarak mekanik tasarımı, üretimi ve tüm testleri gerçekleştirilen ekipmanlar, alt sistemdeki diğer ekipmanlarla birlikte uyduya entegre edildi.

Sistemin testlerden başarıyla geçtiği ve uzaya gönderilmeye hazır duruma geldiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Seçmen, TTM Alt Sistem'in yer istasyonuyla haberleşme dahil bazı kritik işlevleri üstlendiğini belirterek, sistemin uyduya gönderilen tüm komutların ve uydudan gelen bütün verilerin iletilmesinden sorumlu olduğunu aktardı.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de üniversitede uzayla ilgili gerçekleşen 3 çalışma olduğunu kaydederek "Tasarlanan parçalar önemli çünkü uydu fırlatılırken iletişimi sadece bu anten sağlayacak ve uydunun fırlatılmasından yörüngeye oturmasına kadar geçen süreçteki bütün iletişim bu antenle sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türksat 6A'nın yer istasyonuyla haberleşmesini sağlayacak antenler ve ekipmanlar İzmir'deki Yaşar Üniversitesinde tasarlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türksat 6A'nın yer istasyonuyla haberleşmesini sağlayacak antenler ve ekipmanlar İzmir'deki Yaşar Üniversitesinde tasarlandı - Son Dakika
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