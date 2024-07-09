Türksat 6A Uydusu Uzaya Fırlatıldı: İlk Değerlendirme - Son Dakika
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Türksat 6A Uydusu Uzaya Fırlatıldı: İlk Değerlendirme

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun başlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ilk değerlendirme geldi.

09.07.2024 03:52
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Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun başlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ilk değerlendirme geldi.

Türksat 6A'nın geri sayımla uzaya fırlatılmasının ardından Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Kacır, bunun tarihi bir an olduğunu belirtti.

Kacır, projeye inanmış, gayretle, azimle gece gündüz demeden çalışan Türk mühendis ve teknisyenleri ile onların yürüttüğü çalışmaları himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle bugünlere gelindiğini söyledi.

Türk milletinin, tarihte olduğu gibi büyük işleri gerçekleştiren bir millet olma yolunda yeni adımlar atacağına dikkati çeken Kacır, "Türk milleti, yeni projeler gerçekleştirecek, yeni başarılara imza atmaya devam edecek." dedi.

Bakan Uraloğlu da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yaptığı canlı bağlantıda, Türksat 6A ile uzay vatana daha fazla sahip çıkacaklarını bildirerek, "Yeni uyduları da inşallah Türksat 6A'nın arkasından göndereceğiz. Emek veren bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir an. Bunu bütün milletimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türksat 6A Uydusu Uzaya Fırlatıldı: İlk Değerlendirme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türksat 6A Uydusu Uzaya Fırlatıldı: İlk Değerlendirme - Son Dakika
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