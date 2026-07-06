Türksat 6A Uzayda 192 Milyon Kilometreyi Aştı

6 Nisan 1920

1- Uzaydaki yerli imza Türksat 6A, görevi sırasında 192 milyon kilometreyi aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

" Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaydaki görevine kesintisiz devam ediyor"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mertkan Oruç/Ankara)

2- NATO Askeri Komite Başkanı Cavo Dragone, Ankara Zirvesi öncesinde AA'ya konuştu:

"Türkiye, güçlü bir müttefik. İttifak'ın ikinci büyük ordusuna sahip ve elbette bu bir güç ancak bunun yanında coğrafi konumu da son derece önemli. Karadeniz, Akdeniz ve Orta Doğu'nun tam merkezinde yer alıyor. Hem coğrafi hem de askeri açıdan Türkiye, zaten çok çok önemli bir görev üstleniyor"

"Türkiye'nin diğer müttefik ülkelere örnek olacağını düşünüyorum çünkü savunma sanayisine yatırım, üretim hızı ve teslim kabiliyeti açısından gerçekten en üst düzeyde bulunuyor. Coğrafi olarak Türkiye, İttifak'ın sınır hattında yer alıyor olabilir ancak birçok önemli konuda İttifak'ın tam merkezinde bulunuyor. Türkiye'ye güveniyoruz ve onu müttefikimiz olarak görmekten memnuniyet duyuyoruz"

(Selen Valente Rasquinho/Brüksel) (Görüntülü)

3- Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'e göre, Ankara'daki zirveden temel beklenti "dayanışma" sergilenmesi:

"Türkiye'nin de tüm müttefiklerin de kolektif olarak hedefi ve beklentisi, müttefikler arasındaki birlik, dayanışma ve uyumun net bir şekilde bir kez daha ortaya konulması"

"Külfet paylaşımının sadece ABD, Kanada ve genel olarak Avrupalı müttefikler arasında değil bir de Avrupalı müttefiklerin kendisi arasında da dengeli olması lazım. Ancak bunun çaresi Avrupa Birliği bünyesinde ayrı bir güvenlik ve savunma mekanizması kurmak değil"

(Şerife Çetin/Brüksel)

4- NATO Ankara Zirvesi'nde 70 trilyon dolarlık ekonomi temsil edilecek

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç:

"NATO'nun transatlantik savunma üretimi, yatırımı ve inovasyonu alanındaki en üst düzey öncü etkinliği olan NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu, ülkemiz için de önem taşıyor"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

5- Finans araçları yeşil dönüşümle çeşitlenecek

Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı'na göre yeşil finansman ürün ve araçlarının piyasalardaki payı artırılacak, İstanbul Finans Merkezi'nin sürdürülebilir finansta uluslararası cazibe merkezi olması için yol haritası hazırlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının gerçekleştireceği tahvil ihraçlarında sürdürülebilirlik temalı tahvil ihraçlarına yer verilecek, kamu sübvansiyonlu kredilerde yeşil finans önceliklendirilerek teşvik edilecek

(Mert Davut/Ankara)

6- YTÜ'lü bilim insanları pil ömrünü uzatabilecek hibrit polimer geliştirdi

Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Can Zaman:

"Elde edilen malzemeler elektroaktif özellik gösteriyor ve bu sayede enerji depolayabiliyor. Sonuçlar, yeterli optimizasyon çalışmalarının ardından daha uzun ömürlü, daha hızlı şarj ve deşarj olabilen pillerin geliştirilmesinin önünü açabilecek"

"Bu malzemelerin türevleri aynı zamanda karbondioksit yakalama uygulamalarında da kullanılabilir. Bu uygulamaları gerçekleştirdik ve güzel performanslar elde ettik. Böylece hem enerji depolama hem de karbondioksit yakalama alanlarında kullanılabileceğini kanıtlamış olduk"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Emtia piyasasında tarım grubuna yılın ilk yarısında buğday, pirinç ve pamuk damgasını vurdu

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya'da yağışların azalması, pirinç ve pamuk gibi ürünlerin rekoltesinin azalmasına yol açıyor, bunun pamuk ve pirinç tarafında fiyatlamalara yansıdığını gördük"

"Özellikle ABD-İran Savaşı ile birlikte hem gübre hem de enerji maliyetlerinde artış olduğunu gördük. Bu etkiler, pirinç, buğday, pamuk gibi ürünlerde maliyetleri yükseltti"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Su tasarrufu ve düşük maliyet, topraksız tarıma ilgiyi artırıyor

İstanbul'da topraksız tarım yatırımları, su tasarrufu, düşük işçilik maliyeti ve yılın 12 ayı üretim imkanı gibi avantajları nedeniyle özellikle genç girişimcilerin ilgisini çekmeye devam ederken Silivri'de üretim yapan üreticiler kapasite artışına gidip sektörde büyümeyi amaçlıyor

Topraksız tarım üreticisi Yiğit Emre Solhan:

"Açıkçası ihracat hedefimiz var. Ancak şu an tesisimiz onun için biraz daha ufak çaplı olduğu için yeterli üretim hacmimiz yok. Ama daha yaşım genç. O yüzden ilerleyen zamanlarda böyle bir işe girmek istiyorum"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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