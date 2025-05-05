Türksat 7A İhale Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türksat 7A İhale Hazırlıkları Tamamlandı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türksat 7A'nın daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olacağını açıkladı.

05.05.2025 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A'nın yapımı için ihale hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "İlk hedefimiz Türksat 7A'nın Türksat 6A'dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu uydunun hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın devreye girmesiyle stratejik bir eşiğin aşıldığını vurgulayan Uraloğlu, böylece Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer aldığını bildirdi. Uraloğlu, "Türksat 6A ile elde edilen mühendislik birikimi, teknolojik altyapı ve yetişmiş insan kaynağı Türkiye'yi yeni hedeflere taşıyacak. Türksat 6A ile uzayda yeni dönem başlattık. Şimdi sırada Türksat 7A var. İlk hedefimiz Türksat 7A'nın Türksat 6A'dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması. Uzayda söz sahibi olma iddiamızı yeni projelerimizle pekiştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Öncelikli amacımız, Türk firmalarının güçlü bir işbirliği oluşturması"

Türksat 7A'nın üretim sürecine yönelik ilk hazırlıkların TÜRKSAT AŞ tarafından başlatıldığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir haberleşme uydumuzu daha uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Şu an itibarıyla Türksat 7A'nın üretimine ve yapımına yönelik ihale hazırlıkları tamamlanmış durumda. Bu süreçte öncelikli amacımız, Türk firmalarının güçlü bir işbirliği oluşturması ve daha büyük bir sinerjiyle hareket etmesi. Bu projede yer alacak firmalarımız, dünyanın önde gelen uydu ve uzay şirketleriyle doğrudan rekabet edecek. Türksat 7A, yalnızca teknik anlamda değil, aynı zamanda milli teknoloji ekosisteminin gelişimi açısından da kritik bir rol üstlenecek."

"Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde daha ileriye gitmeye kararlı"

Uraloğlu, Türksat 7A Projesi'nde yerli sanayi katkısının en üst düzeyde tutulmasının amaçlandığını ifade ederek, bu projenin, sadece uydu çalışması olmadığını, ülkenin teknolojik kapasitesini artıracağını, yeni sinerji oluşturacağını ve daha ileri mühendislik çözümlerine kapı aralayacağını belirtti.

Türkiye'nin uzayda güçlü aktör haline gelmesi için sadece uydu projelerine değil, bütünsel vizyona ihtiyaç olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bugün geldiğimiz noktada kamu, özel sektör ve üniversitelerimiz büyük uyum ve motivasyonla çalışıyor. Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde daha ileriye gitmeye kararlı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin dünyaya uzanan dijital eli olacak"

Uraloğlu, TÜRKSAT'ın halihazırda 31, 42 ve 50 derece doğuda 3 ayrı yörünge hakkına sahip olduğunu anımsatarak, Türksat 7A'nın devreye girmesiyle bu yörüngelerdeki gücünün de artacağına işaret etti.

Türksat 7A'nın hizmete alınmasıyla uyduların dünya nüfusunun çok büyük kısmına doğrudan erişim imkanı sağlayacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu da sadece teknik bir başarı değil, iletişimden savunmaya, ekonomiden diplomasiye kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin etki alanını artıran stratejik bir kazanım olacak. Kapsama alanının genişlemesiyle birlikte ülkemizin hem ticari uydu hizmetlerinden elde ettiği gelir potansiyeli artacak hem de daha geniş bir coğrafyada dijital altyapı sağlayıcısı olarak tercih edilir bir ülke haline geleceğiz. Türksat 7A, yalnızca uzaya gönderilecek bir uydu değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya uzanan dijital eli olacak."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Türkiye, Türksat, Savunma, Ekonomi, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türksat 7A İhale Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Özgür Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç’a dev protesto Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Bursa’da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı
Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Saldırıya uğrayan Özgür Özel’in ailesine tehdit mesajları Kızının ev adresi paylaşıldı Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:30:24. #7.13#
SON DAKİKA: Türksat 7A İhale Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.