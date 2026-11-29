Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyinin 43. Dönem Toplantısı, Özbekistan'ın Andican şehrinde gerçekleştirildi.

Özbekistan Kültür Bakanı ve TÜRKSOY Daimi Konseyi 43. Dönem Koordinatörü Ozodbek Nazarbekov'un başkanlık ettiği toplantıda, Türk dünyasında kültürel işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili hususlar görüşüldü.

Teşkilatın yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 2027 yılı faaliyet programı da onaylandı.

Toplantıya TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkmenistan Kültür Bakanı Gurbanmyrat Myradalyyev, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Askaraly Madaminov, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Gençlik ve Aile İşleri Komitesi Başkanı Kairat Kambarov, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreter Yardımcısı Bektur Bazakeçov ile diğer yetkililer katıldı.

Nazarbekov, toplantıda yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un uluslararası alanda görünürlüğünün arttığını, teşkilatın faaliyetlerinin üye ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve Türk dünyasının tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağladığını belirtti.

Raev de teşkilatın yıl boyunca yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi vererek Andican'ın Türk Dünyası Kültür Başkentliği kapsamında ev sahipliği yaptığı etkinliklerin başarısına dikkati çekti.

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimli, TÜRKSOY'un kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve Türk dünyasındaki işbirliği kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırılması gerektiğini kaydetti.

Türkmenistan Kültür Bakanı Myradalyyev de Andican'ın kültür başkentliği kapsamında düzenlenen etkinliklerin üye ülkeler arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirdiğine işaret ederek gelecek dönemde genç sanatçıların desteklenmesine ve ortak kültürel mirasın dijitalleştirilmesine öncelik verdiklerini söyledi.

Toplantıda üye ülkelerin heyet başkanları, Türk dünyasında kültürel işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Kırgızistan'ın Talas şehri 2028 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlendi

Toplantı sonunda heyet başkanlarınca imzalanan sonuç bildirisiyle teşkilatın yıllık faaliyet raporu, 2025 yılı mali ve denetim raporları ile 2027 yılı bütçesi ve faaliyet programı onaylandı.

Konsey, Özbekistan'ın önerisi üzerine Özbek şair, yazar ve tercüman Abdülhamid Çolpan'ın doğumunun 130. yıl dönümü dolayısıyla 2027'yi Türk dünyasında Çolpan Anma Yılı ilan etti.

Kırgızistan'ın önerisi üzerine de dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 2028'in Cengiz Aytmatov Anma Yılı olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, Kırgızistan'ın Talas şehri 2028 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlendi.

Konsey ayrıca TÜRKSOY'un kuruluşu ve faaliyet ilkelerine ilişkin anlaşmada değişiklik yapılmasını öngören protokol taslağının nihai hale getirilmesi için teknik toplantılar düzenlenmesini kararlaştırdı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı, TÜRKSOY Daimi Konseyinin 44. Dönem Koordinatörü olarak belirlenirken, Konseyin bir sonraki toplantısının 2027'nin son çeyreğinde Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği kapsamında hazırladığı etkinlik programı da ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentte düzenlenmesi planlanan uluslararası festivaller, kültür ve eğitim etkinlikleri ile işbirliği projelerine ilişkin bilgi verdi.

Toplantının ardından 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican'ın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, Andican'ın oy birliğiyle kültür başkenti seçilmesinin, Özbekistan'ın zengin tarihi ve kültürel mirasının, Türk kültürüne katkılarının ve son yıllarda hayata geçirdiği reformların uluslararası alanda takdir edilmesinin göstergesi olduğunu aktardı.

Raev, yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Andican Polkası, TÜRKSOY Yazarlar Birliği toplantısı, Türk Dünyası Müzeler Buluşması ve 4. TÜRKSOY Uluslararası Tiyatro Festivali'nin yıl boyunca gerçekleştirilen önemli etkinlikler arasında yer aldığını kaydetti.

Başta Cumhurbaşkanı Mirziyoyev olmak üzere Özbekistan hükümetine, Kültür Bakanı Nazarbekov'a, Andican Valisi Şuhratbek Abdurahmanov'a ve üye ülkelerin kültür bakanlıklarına teşekkür eden Raev, "Andican, köklü tarihi ve kendine özgü kültürüyle Türk dünyasının kalbinde her zaman kültür başkenti olarak kalacak." dedi.

Kapanış töreninde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan sanatçılar ülkelerinin geleneksel ve çağdaş müziklerinden örnekler sundu.

Konserde Türkiye'den Nilgün Kızılcı, Özbekistan'dan Mahmud Nomozov, Alişer Fayz ve Rayhon Ganiyeva'nın yanı sıra çeşitli müzik ve dans toplulukları sahne aldı.

Konserin sonunda Andican vilayeti yönetimi, Türk Dünyası Kültür Başkentliği sembolünü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a takdim etti.

Böylece Andican'ın bir yıllık kültür başkentliği sona ererken, Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği görevini devraldı.