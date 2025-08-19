Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'e, Macar Liyakat Nişanı takdim edildi.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Budapeşte'de resmi tören düzenlendiği belirtildi.

Törende, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko'nun, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'e Macar Liyakat Nişanı verdiği ifade edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un kararıyla verildiği belirtilen nişanın Raev'e, Macar halkının kültürel işbirliğini desteklemesi ve Macar-Türk ilişkilerinin geliştirilmesine sunduğu katkı nedeniyle takdim edildiği kaydedildi.

Genel Sekreter Raev, bu nişana layık görülmekten memnuniyet duyduğunu ve Macaristan ile Türk Dünyası arasındaki kültürel bağların daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.