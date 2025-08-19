TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'e Macar Liyakat Nişanı - Son Dakika
TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'e Macar Liyakat Nişanı

19.08.2025 21:09
Sultan Raev, Macaristan'daki törenle Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi, kültürel işbirliği vurgulandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'e, Macar Liyakat Nişanı takdim edildi.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Budapeşte'de resmi tören düzenlendiği belirtildi.

Törende, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko'nun, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'e Macar Liyakat Nişanı verdiği ifade edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un kararıyla verildiği belirtilen nişanın Raev'e, Macar halkının kültürel işbirliğini desteklemesi ve Macar-Türk ilişkilerinin geliştirilmesine sunduğu katkı nedeniyle takdim edildiği kaydedildi.

Genel Sekreter Raev, bu nişana layık görülmekten memnuniyet duyduğunu ve Macaristan ile Türk Dünyası arasındaki kültürel bağların daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Macaristan, Budapeşte, Politika, Kültür, Güncel, Tören, Son Dakika

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'e Macar Liyakat Nişanı
