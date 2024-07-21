TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev: Kıbrıs Barış Harekatı, barışın ve özgürlüğün simgesi haline geldi - Son Dakika
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TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev: Kıbrıs Barış Harekatı, barışın ve özgürlüğün simgesi haline geldi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Kıbrıs Barış Harekatı'nın bu topraklarda barışın, adaletin ve özgürlüğün simgesi haline geldiğini, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını tüm dünyaya duyurduğunu bildirdi. Raev, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, KKTC'nin Türk dünyasındaki yeri ve öneminin büyük olduğunu vurguladı.

21.07.2024 11:10
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Kıbrıs Barış Harekatı'nın bu topraklarda barışın, adaletin ve özgürlüğün simgesi haline geldiğini, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını tüm dünyaya duyurduğunu bildirdi.

TÜRKSOY'un X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Raev'in, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya yer verildi.

Raev, günün önemine dikkati çekerek, "Kıbrıs Barış Harekatı zaferinin 50. yıl dönümünü kutladığımız ve şehitlerimizi andığımız bu anlamlı günde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) özgürlük ve güvenlik mücadelesinin yıl dönümünde Türk Dünyası'nın ilk işbirliği teşkilatı olan TÜRKSOY Genel Sekreteri sıfatıyla duyduğum onur ve gururun tarifi yoktur." ifadesini kullandı.

KKTC'nin sadece adada yaşayan Türkler'in değil tüm Türk dünyasının gönlünde özel bir yere sahip olduğuna işaret eden Raev, "Bu topraklar, tarih boyunca Türk kültür ve medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. 50 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, bu topraklarda barışın, adaletin ve özgürlüğün simgesi haline gelmiş, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını tüm dünyaya duyurmuştur." ifadelerine yer verdi.

Raev, TÜRKSOY için, KKTC'nin Türk dünyasındaki yeri ve öneminin büyük olduğunu, KKTC'nin kültürel ve sanatsal değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının kültürel zenginliklerini ve değerlerini dünya sahnesine taşıması konusunda destek vermekten büyük gurur duyduklarını aktaran Raev, KKTC'nin TÜRKSOY'daki "müstesna" konumunun her geçen gün daha da arttığına işaret etti.

Raev, ortak kültürel projeler, festivaller ve etkinlikler aracılığıyla Kıbrıs Türk halkının kültürel mirasının dünya ile paylaşılmaya devam edileceğinin altını çizerek, KKTC'nin Türk dünyasına katkılarının ilham kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Genel Sekreter Raev, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, bu topraklarda barış ve güvenliği tesis için şehit olan tüm kahramanlar ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. KKTC'nin Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olarak, barış, güvenlik ve refah yolunda attığı adımlarda daima yanında olacağız. Bu anlamlı günde Kıbrıs Türk'ü ile bir arada bulunmanın verdiği mutlulukla, hepinizi en içten saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev: Kıbrıs Barış Harekatı, barışın ve özgürlüğün simgesi haline geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev: Kıbrıs Barış Harekatı, barışın ve özgürlüğün simgesi haline geldi - Son Dakika
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