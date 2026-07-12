TÜRKSOY'un Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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TÜRKSOY'un Yıl Dönümü Kutlandı

12.07.2026 18:32
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Kültür Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'un yıl dönümünde Türk dünyasının ortak kültürüne vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının ortak kültürüne değer katan çalışmalarıyla önemli bir misyon üstlenen TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Ortak kültürel mirasımız adına yürüttükleri kıymetli çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyor, Türk dünyasının kültürel birlikteliğine sağladıkları değerli katkılar dolayısıyla TÜRKSOY ailesine şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKSOY'un Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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