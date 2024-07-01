TURMEPA, İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi - Son Dakika
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TURMEPA, İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Dernek yetkilileri ve dalgıçlar, farkındalık yaratmak amacıyla Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldi. Dalgıçlar, çuvallarla suya dalarak deniz dibinden topladıkları atık maddeleri sergiledi. Toplanan maddeler arasında gözlük, kablo, yelpaze, batarya, mermi kovanı ve alkol şişeleri bulunuyordu. TURMEPA çevre projeleri sorumlusu Dağhan Mehmet Yazıcı, denizi korumaya ve denizin önemini anlatmaya devam ettiklerini belirtti ve en büyük hedeflerinin denizi kirletmeyen bir toplum oluşturmak olduğunu söyledi.

01.07.2024 12:43
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Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Dernek yetkilileri ile dalgıçlar, "Deniz varsa hayat var" sloganıyla farkındalık yaratmak için Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldi.

Dip temizliği için dalgıçlar çuvallarla suya daldı. Bir süre sonra yüzeye çıkan dalgıçlar, deniz dibinden topladığı atık maddeleri kaldırımda sergiledi.

Toplanan maddeler arasında gözlük, kablo, yelpaze, batarya, mermi kovanı, alkol şişelerinin olduğu görüldü.

TURMEPA çevre projeleri sorumlusu Dağhan Mehmet Yazıcı, 30 yıldır denizi korumaya ve denizin önemini anlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Kabotaj Bayramı'nda kısa bir süre de olsa dalgıçlarla denizde bir dip temizliği yaptıklarını anlatan Yazıcı, "Çok kısa bir dalış olmasına rağmen maalesef önemli miktarda atık çıktı. 30 yıldır en büyük hedefimiz tüm halkımıza, her yaştan herkese eğitimlerimizle, projelerimizle, farkındalık çalışmalarımızla denizi kirletmemeyi öğretmek. Çok kısa sürede çok ilginç atıklar çıkabiliyor denizlerden. Dolaysıyla en büyük hedefimiz denizleri hiç kirletmeyen bir nesil, toplum oluşturmak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TURMEPA, İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi - Son Dakika

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