'Turuncu' kod verilen Antalya'da falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi...Uçaklar güçlükle iniş yaptı

Falezleri döven dev dalgaları fotoğraf stüdyosu olarak kullandılar

THY 11 seferini iptal etti, tekneler beşik gibi sallandı

ANTALYA - Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 'turuncu' kodlu uyarıda bulunduğu turizm şehri Antalya'da, dünyaca unlu falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi. Birçok kişi ise o anları ölümsüzleştirmek için Kaleiçi Yat Limanında bulunan dalga kıranın üzerine çıktı. Kaleiçi limanında tekneler beşik gibi sallanırken, THY Antalya'ya yönelik 11 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya'yı şiddetli yağmur ve fırtınaya karşı 'turuncu' kodlu uyarmıştı. Uyarıda özellikle şehir merkezinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metreküp) yağmur beklendiğinin bilgisi paylaşıldı. Beklenen fırtına öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kaleiçi Yat Limanı'nda falezlerde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgalar ile birlikte bir önceki dalgada batan tur teknesinin parçalarının da deniz üzerine çıktığı görüldü. Liman içindeki tekneler sahipleri tarafından tekrar bir olumsuzluk yaşanmaması için halatlarla sabitlendi, önlemler alındı.

Tehlikeye rağmen öz çekim

Dev dalgalar falezleri aşındırırken, yerli ve yabancı turistler dalgaları fotoğraf karelerinde fon olarak kullandı. Yat limanını dalgalardan koruyan dalgakıran ise fotoğraf ve özçekim yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Dalgakıranın üzerinden aşan dalgalara aldırmayan yerli ve yabancı turistler fenere doğru ilerledi. Falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi. Diğer taraftan şiddetli fırtına dolayısıyla THY'nin Antalya'ya düzenleyeceği 11 seferini iptal ettiği öğrenildi.

"Uzun zamandır böylesini görmedim"

Dalgaları izlemek için gelen Mesut Yapar, "Uzun zamandır böylesini görmedim, dalgalar falezlere kadar çıkıyor. Ben bu kadarını düşünmüyordum, sanırım birazdan daha kötü olacak. Umarım olmaz, az önce fotoğraf çektirmek isteyen bir arkadaşımız ıslandı. Bu manzara her zaman da olmaz, değerlendirmek gerekir. Ben şimdi buradan Konyaaltı sahiline gideceğim" dedi.

Yarın için uyarı verildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yaptığı son açıklamayla yarın için de uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Antalya il genelinde bugün halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar etkili olarak yer yer kuvvetli (30-60 kilogram-metrekare) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."