TUSAF Başkanı Çakmak, sektörün kaybının yaklaşık 25 milyon dolar olduğunu söyledi

(ANKARA) - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, sektör olarak zorluklarla karşı karşıya olduklarını kamu kurumlarıyla sorunları olduğunu belirterek, "Sektör biraz kan kaybediyor. İhracatımız maalesef düşüyor. Temmuz ayından itibaren biraz muğlak bir ortam bulduk kucağımızda. Karadeniz'deki savaştan dolayı, ticari gemilerin vurulmasıyla buğday fiyatları 300-325 dolarlara kadar çıktı. Sektörün kaybı takriben 25 milyon dolar civarında" ifadesini kullandı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, TUSAF Ekmek Çalıştayı'nda yaptığı açıklamada, "Sektör olarak zorluklarla karşı karşıyayız. Devlet ile de problemlerimiz oluyor. TMO ile Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ile yürümek zorundayız. Sektör biraz kan kaybediyor. İhracatımız maalesef düşüyor. Bunun sebepleri vardır. Komşu ülkelerin kendi bünyelerinde kurdukları fabrikalar oldu. Küba'daki Amerikan yasaklarıyla birlikte sıkıntı yaşadık. Temmuz ayından itibaren biraz muğlak bir ortam bulduk kucağımızda. Karadeniz'deki savaştan dolayı, ticari gemilerin vurulmasıyla buğday fiyatları 300-325 dolarlara kadar çıktı. Sektörün kaybı takriben 25 milyon dolar civarında" ifadesini kullandı.

Çakmak, "İhracatı iki milyon ton civarında bir tonajla kapatacağız. Bu da, 800 milyon dolar civarında. Ama dünya birincisiyiz son 15 yıldır. Bu birinciliği kaptırmak istemiyoruz. Ekmek tüketimi biraz azalıyor. Ekmek Çalıştayımızın iyi geçtiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"DESTEĞİN ÜRÜNE VERİLMESİ LAZIM"

Çakmak, bir soru üzerine, "Pazar daralıyor. Yurtdışından kaliteli buğday ile ilgili sorunlarımız var. AB'ye mal satma şansımız yok. AB'ye götürürsen orada telafi vergi var, götüremezsin. Japonya'ya ve Çin'e çok makarna satıyoruz" ifadesini kullandı.

Çakmak, "Sektör olarak TMO'ya taleplerimizi ilettik. TMO Genel Müdürümüzden randevu alıp taleplerimizi ileteceğiz. Onlar da dinleyeceklerini belirtti" dedi. Çakmak, "Çiftçinin para kazanmasını isteriz. Ama çiftçinin girdi maliyetleri çok pahalı, mazot, gübre, işçilik. Devlet, zaten buna 16 bin 500 TL para ödedi ama destekleme de verdi. Orada itirazlarımız oldu. Desteğin bir kısmının ürüne verilmesi lazım" ifadesini kullandı.

"DÖVİZ KURUNU DÜŞÜK BULUYORUZ"

Çakmak, bir soru üzerine "Döviz kurunu düşük buluyoruz. Ama esas çözüm döviz kuru değil. Hammaddenin nasıl tedarik edileceğini ve kaçtan alacağımızı, kaça satacağımızı bilemememiz daha büyük bir problem. Pazar bulunur. Doğu Afrika, Batı Afrika, Amerika'ya arkadaşlarımız satıyor. Mısır, Hindistan gibi ülkeler bizim verdiğimiz fiyatın altında fiyat verince satma şansımız kalmıyor" ifadesini kullandı.