TUSAŞ'a saldıran teröristin kimliği belli oldu: PKK üyesi 'Rojger' - Son Dakika
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TUSAŞ'a saldıran teröristin kimliği belli oldu: PKK üyesi 'Rojger'

TUSAŞ\'a saldıran teröristin kimliği belli oldu: PKK üyesi \'Rojger\'

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) saldıran teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğunu duyurdu.

24.10.2024 12:59
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) saldıran teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez" dedi.

8 YARALI TABURCU EDİLDİ

Öte yandan saldırıda yaralanan 22 kişiden 8'inin tedavileri hastanelerde tamamlanarak taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Güncel, Terör, TUSAŞ, PKK, Son Dakika

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