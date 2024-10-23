Tusaş\'a Terör Saldırısı... DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Devletimiz Güçlüdür, Bu Melaneti Mutlaka Bertaraf Edecektir

Güncel

(ANKARA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin "Savunma sanayimizin kalbi olarak kabul ettiğimiz TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını nefretle, şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" açıklamasını yaptı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aksakal, "Savunma sanayimizin kalbi olarak kabul ettiğimiz TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını nefretle, şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Zamanlaması itibarıyla manidar olduğu açıkça ortadadır. Olayda, bu saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizi korusun diyorum. Devletimiz güçlüdür, bu melaneti mutlaka bertaraf edecektir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.