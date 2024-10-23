Tusaş'a Terör Saldırısı...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Savunma Sanayinden, Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğumuzdan Geri Adım Atmayacağız"

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(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin "Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesi yolculuğundan geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi, milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır" açıklamasını yaptı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kacır, şunları kaydetti:

"TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde bir haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım kendisi haberi doğruladı ama henüz detaylarla ilgili bir bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesi yolculuğundan geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi, milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden, azimle gayretle kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TUSAŞ'taki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum."