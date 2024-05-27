TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, DEİK Yönetim Kurulu'na seçildi - Son Dakika
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, DEİK Yönetim Kurulu'na seçildi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, DEİK Yönetim Kurulu\'na seçildi

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu'na seçildi. DEİK'in yeni dönemde görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçildiği açıklamada, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in de DEİK Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirtildi.

27.05.2024 15:40
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Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılımlarıyla DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ev sahipliğinde 25 Mayıs'ta 37. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun gerçekleştirildiği belirtildi.

Genel Kurul'da, DEİK'in yeni dönemde görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçildiği ifade edilen açıklamada, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in de DEİK Yönetim Kurulu Üyesi oldu kaydedildi.

1985 yılında kurulan DEİK, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere dış ekonomik ilişkilerini yürütme, yurt içi ve yurt dışında yatırım imkanlarını araştırma, Türkiye'nin ihracatını arttırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirildi.

Bu görevleri sürdürürken 11 Eylül 2014'te çıkarılan 6552 sayılı kanunla yeni bir yapıya kavuşan DEİK, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme görevini tamamıyla üstlendi. DEİK, kurucu kuruluşları, üyeleri ve iş konseyi ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir "iş diploması" örgütü olarak çalışmalarını devam ettiriyor.

Temel Kotil aynı zamanda Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, DEİK Yönetim Kurulu'na seçildi - Son Dakika

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