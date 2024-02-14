TUSAŞ, insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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TUSAŞ, insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntülerini paylaştı

TUSAŞ, insansız hava aracı Anka-3\'ün yeni görüntülerini paylaştı

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya hesabında, 'Onu sadece biz göreceğiz' notuyla insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntülerini paylaştı. Anka-3, düşük radar görünürlüğü, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi avantajlarıyla dikkat çekiyor.

14.02.2024 15:00  Güncelleme: 15:02
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TÜRK Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), 'Onu sadece biz göreceğiz' notuyla insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntülerini paylaştı.

TUSAŞ, sosyal medya hesabında, Anka-3'ün görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Onu sadece biz göreceğiz. İlk uçuşunda; 8 bin feet irtifada 150 knot hızla 1 saat 10 dakika" ifadelerine yer verildi.

'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan Anka-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TUSAŞ, insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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