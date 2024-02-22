TUSAŞ, KAAN'ın ilk uçuşundan yeni görüntüler paylaştı - Son Dakika
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TUSAŞ, KAAN'ın ilk uçuşundan yeni görüntüler paylaştı

TUSAŞ, KAAN\'ın ilk uçuşundan yeni görüntüler paylaştı

TUSAŞ, Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuş denemesine ait yeni görüntüler paylaştı.

22.02.2024 23:30  Güncelleme: 23:32
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TUSAŞ, KAAN'ın ilk uçuşundan yeni görüntüler paylaştı

ANKARA - TUSAŞ, Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuş denemesine ait yeni görüntüler paylaştı.

TUSAŞ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşuna ait yeni görüntüleri paylaştı.

Kaynak: İHA

TUSAŞ, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ, KAAN'ın ilk uçuşundan yeni görüntüler paylaştı - Son Dakika

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