TUSAŞ koordinasyonunda Adıyaman'daki TEKNOFEST yarışında 263 yarışmacıyla uçuşlar başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TUSAŞ koordinasyonunda Adıyaman'daki TEKNOFEST yarışında 263 yarışmacıyla uçuşlar başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TUSAŞ koordinasyonunda Adıyaman\'daki TEKNOFEST yarışında 263 yarışmacıyla uçuşlar başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Adıyaman'da düzenlenen İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması'nda uçuşlar başladı. TUSAŞ koordinasyonunda 13 ilden 30 takım ve 263 yarışmacının katıldığı yarışma 25 Eylül'e kadar sürecek; ilk 20 takım 2027 TEKNOFEST'e katılacak.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Adıyaman'da düzenlenen İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması'nda uçuşlar başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) koordinasyonunda gerçekleştirilen yarışmaya, 13 ilden 30 takım ve 263 yarışmacı katılıyor.

21-22 Eylül'de gerçekleştirilen sunumların ardından bugün başlayan uçuşlarda takımlar, tasarladıkları insansız hava ve kara araçlarıyla görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.

Yarışmada, insansız hava araçları, yapay zeka, görüntü işleme ve sistem entegrasyonu alanlarında katılımcıların yetkinlik kazanması hedefleniyor. Afet sonrası oluşabilecek operasyonel koşulların simüle edildiği senaryoda, insansız hava aracı (İHA) ile insansız kara aracının (İKA) koordineli şekilde görev yapması bekleniyor.

Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen yarışmalar, 25 Eylül'e kadar devam edecek. Yarışma sonunda ilk 20'ye giren takımlar, 2027'de düzenlenecek TEKNOFEST'e katılma hakkı kazanacak.

Takımlar algoritmalarını test ediyor

Antalya'dan yarışmaya katılan takım lideri Suheda Yurdakonar, otonom uçuşlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haritalama sistemine göre rota oluşturmaları gerektiğini belirten Yurdakonar, haritalamada sorun yaşamadıklarını ancak rota oluşturma aşamasında bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Yurdakonar, kendileri için hazırlanan parkurda algoritmalarını test etme imkanı bulduklarını anlatarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
HavacılıkTeknolojiOperasyonTeknofestAdıyamanGüncelEylülTUSAŞSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gün arayla iki duvar çöktü Zeytinburnu’nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu İki gün arayla iki duvar çöktü! Zeytinburnu'nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu
Sakarya’daki anne cinayetinde karar çıktı 16 yaşındaki zanlı tutuklandı, yaralı kuzen hastanede Sakarya'daki anne cinayetinde karar çıktı! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı, yaralı kuzen hastanede
Simeone’den rakibi Barcelona’ya övgü dolu sözler Simeone'den rakibi Barcelona'ya övgü dolu sözler
Emin Olcay’dan savcıya ifade sonrası ilk sözler Emin Olcay'dan savcıya ifade sonrası ilk sözler
Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu’nun uçağına hava sahasını açtı Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu'nun uçağına hava sahasını açtı
İran, Hürmüz Boğazı’nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor İran, Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 17:11:03. #.0.3#
SON DAKİKA: TUSAŞ koordinasyonunda Adıyaman'daki TEKNOFEST yarışında 263 yarışmacıyla uçuşlar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement