TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, insansız arama kurtarma araçları geliştiriyor

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TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri insansız arama kurtarma araçlarıyla hayat kurtaracak.

Okul, Kızılcahamam Devlet Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı ile 1,5 ay önce olası afetlere ortak müdahaleye ilişkin protokolü imzaladı.

Bu kapsamda, meslek lisesi öğrencileri 1 ay içerisinde geliştirdikleri projeyle olası bir afet anında arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için tam otonom sabit kanatlı İHA, döner kanatlı dron, insansız kara ve su aracı üretti.

Öğrenciler, geliştirdikleri araçlarla, sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği arazilere kısa sürede ulaşarak mahsur kalanlara yardım malzemesi iletecek.

"İHA gözlem faaliyetiyle kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi toplayacak"

Okul müdürü Burak Eşkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin fikir kaynağının, 9. sınıftaki bir öğrenci olduğunu söyledi.

Farklı yaş ve sınıflardan 24 öğrencinin bir araya gelerek 1 ayda tam otonom arama kurtarma aracı ürettiklerini belirten Eşkin, şunları kaydetti:

"Projemizde sabit kanatlı İHA, döner kanatlı dron ve bunlara destek olmak için insansız kara ve su aracı var. Kızılcahamam, Kahramankazan ve Çamlıdere bölgesindeki ormanlık alanlarda yürüyüş etkinlikleri başta olmak üzere oluşabilecek kazalarda asıl kuvvetler olay yerine ulaşıncaya kadar arama kurtarma faaliyeti yürütmek istiyoruz."

Sabit kanatlı İHA'nın 40 dakikadan fazla havada kalabildiğini anlatan Eşkin, olası bir afet anında sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektikleri yerlerde gözlem faaliyeti yapacaklarını bildirdi.

Eşkin, "Bu İHA önce gözlem faaliyeti yaparak kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi toplayacak. Daha sonra yük taşıma kapasitesine sahip dronumuz havalanacak ve sağlık ekipleri gelene kadar ihtiyaç duyulan malzemeleri yaralıya ulaştıracak." dedi.

Projenin üretim aşamasında olduğunu bildiren Eşkin, hedeflerinin projeyi 112 Acil Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlığına entegre edip orman yangınlarına müdahale etmek olduğunu söyledi.

"Gelecekte ilk milli muharip uçak olan KAAN'da çalışmak istiyorum"

Projenin fikir kaynağı olan 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Melike Sultan Yılmaz çocukluktan beri teknolojiye büyük merak duyduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Uzaktan kumandalı arabaların nasıl çalıştığını merak eder, içini açar, söker sonra kendi başıma takardım. Birçok çocuk oyuncak bebeklerle oynarken ben teknolojiye meraklı olduğum için bunları yapıyordum." ifadesini kullandı.

Kızılcahamam'ın dağlık bir bölge ve kaybolma vakalarının bu nedenle fazla olduğunu belirten Yılmaz, bunların önüne geçmek için böyle bir proje sunduğunu, arkadaşlarıyla teneffüslerde projeye dair fikir alışverişi yaptıklarını, vakit bulabildikleri her zaman gelip çalıştıklarını söyledi.

Melike Sultan Yılmaz, "Bu yaşta böyle şeyler üretmek gerçekten çok gurur verici benim için. Gelecekte uçak mühendisliği okumak daha sonra ilk milli muharip uçak olan KAAN'da çalışmak istiyorum." diye konuştu.

"İleride bu devlet için Selçuk Bayraktarlar, Nuri Demirağlar olmak isterim"

Projede görev alan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Boran Efe Kavak ise projede son süreçte olduklarını ve seri üretime geçtiklerini söyledi.

Selçuk Bayraktar ve Nuri Demirağ'ı örnek aldığını anlatan Kavak, "Gelecekte fizik mühendisliği okumak istiyorum çünkü bu yaptığımız işlerin bir hesaplaması var. Ben işin bu boyutuyla uğraşmak istiyorum. İleride bu devlet için Selçuk Bayraktarlar, Nuri Demirağlar olmak isterim." dedi.