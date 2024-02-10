TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, insansız arama kurtarma araçları geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, insansız arama kurtarma araçları geliştiriyor

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, insansız arama kurtarma araçları geliştiriyor

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri insansız arama kurtarma araçlarıyla hayat kurtaracak.

10.02.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri insansız arama kurtarma araçlarıyla hayat kurtaracak.

Okul, Kızılcahamam Devlet Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı ile 1,5 ay önce olası afetlere ortak müdahaleye ilişkin protokolü imzaladı.

Bu kapsamda, meslek lisesi öğrencileri 1 ay içerisinde geliştirdikleri projeyle olası bir afet anında arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için tam otonom sabit kanatlı İHA, döner kanatlı dron, insansız kara ve su aracı üretti.

Öğrenciler, geliştirdikleri araçlarla, sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği arazilere kısa sürede ulaşarak mahsur kalanlara yardım malzemesi iletecek.

"İHA gözlem faaliyetiyle kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi toplayacak"

Okul müdürü Burak Eşkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin fikir kaynağının, 9. sınıftaki bir öğrenci olduğunu söyledi.

Farklı yaş ve sınıflardan 24 öğrencinin bir araya gelerek 1 ayda tam otonom arama kurtarma aracı ürettiklerini belirten Eşkin, şunları kaydetti:

"Projemizde sabit kanatlı İHA, döner kanatlı dron ve bunlara destek olmak için insansız kara ve su aracı var. Kızılcahamam, Kahramankazan ve Çamlıdere bölgesindeki ormanlık alanlarda yürüyüş etkinlikleri başta olmak üzere oluşabilecek kazalarda asıl kuvvetler olay yerine ulaşıncaya kadar arama kurtarma faaliyeti yürütmek istiyoruz."

Sabit kanatlı İHA'nın 40 dakikadan fazla havada kalabildiğini anlatan Eşkin, olası bir afet anında sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektikleri yerlerde gözlem faaliyeti yapacaklarını bildirdi.

Eşkin, "Bu İHA önce gözlem faaliyeti yaparak kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi toplayacak. Daha sonra yük taşıma kapasitesine sahip dronumuz havalanacak ve sağlık ekipleri gelene kadar ihtiyaç duyulan malzemeleri yaralıya ulaştıracak." dedi.

Projenin üretim aşamasında olduğunu bildiren Eşkin, hedeflerinin projeyi 112 Acil Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlığına entegre edip orman yangınlarına müdahale etmek olduğunu söyledi.

"Gelecekte ilk milli muharip uçak olan KAAN'da çalışmak istiyorum"

Projenin fikir kaynağı olan 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Melike Sultan Yılmaz çocukluktan beri teknolojiye büyük merak duyduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Uzaktan kumandalı arabaların nasıl çalıştığını merak eder, içini açar, söker sonra kendi başıma takardım. Birçok çocuk oyuncak bebeklerle oynarken ben teknolojiye meraklı olduğum için bunları yapıyordum." ifadesini kullandı.

Kızılcahamam'ın dağlık bir bölge ve kaybolma vakalarının bu nedenle fazla olduğunu belirten Yılmaz, bunların önüne geçmek için böyle bir proje sunduğunu, arkadaşlarıyla teneffüslerde projeye dair fikir alışverişi yaptıklarını, vakit bulabildikleri her zaman gelip çalıştıklarını söyledi.

Melike Sultan Yılmaz, "Bu yaşta böyle şeyler üretmek gerçekten çok gurur verici benim için. Gelecekte uçak mühendisliği okumak daha sonra ilk milli muharip uçak olan KAAN'da çalışmak istiyorum." diye konuştu.

"İleride bu devlet için Selçuk Bayraktarlar, Nuri Demirağlar olmak isterim"

Projede görev alan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Boran Efe Kavak ise projede son süreçte olduklarını ve seri üretime geçtiklerini söyledi.

Selçuk Bayraktar ve Nuri Demirağ'ı örnek aldığını anlatan Kavak, "Gelecekte fizik mühendisliği okumak istiyorum çünkü bu yaptığımız işlerin bir hesaplaması var. Ben işin bu boyutuyla uğraşmak istiyorum. İleride bu devlet için Selçuk Bayraktarlar, Nuri Demirağlar olmak isterim." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
    00:39 AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.

  • Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı
    10 Şub Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

  • AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı
    10 Şub AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı

    AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü
    10 Şub Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü

    Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

  • Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı
    10 Şub Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı

    Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.

  • Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim
    10 Şub Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim

    RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.

  • Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk
    10 Şub Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.

  • ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı
    10 Şub ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı

    ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Lisesi, Gülşen, TUSAŞ, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, insansız arama kurtarma araçları geliştiriyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 01:17:18. #1.13#
SON DAKİKA: TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, insansız arama kurtarma araçları geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement