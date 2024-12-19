Tuşba\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta 143 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde tespit edilen arabada arama yapıldı.

Aramalarda 143 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.