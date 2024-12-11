Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında iki katlı evin üst katı kullanılamaz hale geldi.
İskele Mahallesi'nde Mikail Bağcı'ya ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Bağcı, yetkililerden yardım istedi.
Son Dakika › Güncel › Tuşba'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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